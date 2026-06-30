Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Quelle différence entre un conteneur Linux et une machine virtuelle, notamment dans WSL ?

Un conteneur isole surtout des processus et leurs dépendances, comme les bibliothèques, les fichiers ou les variables d’environnement. Il s’appuie sur un noyau Linux existant, ce qui le rend généralement plus léger et plus rapide à lancer qu’une machine virtuelle. Une VM embarque un système plus complet, avec son propre noyau et davantage de ressources réservées. Dans le cas de WSL Containers, Microsoft ajoute toutefois une couche d’isolation spécifique : les conteneurs ne tournent pas dans la distribution WSL habituelle, mais dans des VM Hyper-V légères créées en arrière-plan. L’objectif est de garder une séparation utile pour le développement et les tests, sans demander à l’utilisateur de gérer lui-même une machine virtuelle.

À quoi sert un runtime de conteneurs sans Docker, et que fait concrètement wslc.exe ?

Docker Desktop regroupe plusieurs outils pour créer, lancer et gérer des conteneurs depuis Windows. Avec WSL Containers, Microsoft propose une autre voie, intégrée directement à Windows Subsystem for Linux. wslc.exe sert à piloter ces conteneurs Linux depuis Windows, avec une ligne de commande dédiée et un fonctionnement proche des outils déjà connus des développeurs. Cela peut simplifier les postes où l’on veut éviter un outil tiers, standardiser l’usage de WSL ou encadrer plus finement les environnements utilisés en entreprise.

Que signifient GPO, ADMX et Intune pour le contrôle de WSL et des registres d’images en entreprise ?

Les GPO, ou Group Policy Objects, sont des stratégies utilisées pour appliquer des règles de configuration et de sécurité sur des PC Windows. Les modèles ADMX décrivent les paramètres que les administrateurs peuvent activer ou bloquer dans ces stratégies. Pour WSL Containers, ils permettent notamment d’autoriser ou non les distributions WSL, les conteneurs et les registres depuis lesquels les images peuvent être téléchargées. Intune doit ensuite apporter ces réglages dans les outils d’administration cloud de Microsoft. L’objectif est d’éviter que n’importe quel environnement Linux ou conteneur non validé soit utilisé sur un poste professionnel.