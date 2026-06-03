Dans le détail, Coreutils pour Windows s’appuie sur le projet open source uutils, une réécriture multiplateforme de GNU Coreutils en Rust. L’idée consiste à proposer directement dans Windows des commandes de type Unix familières aux développeurs et développeuses habitués à Linux ou macOS, sans les obliger à passer par WSL, un shell séparé ou des solutions bricolées au fil du temps.

Microsoft ne cherche évidemment pas à transformer Windows en distribution Linux, mais à faire en sorte que ces commandes, utilisées depuis des années dans les environnements Unix, les conteneurs ou le cloud, puissent fonctionner plus naturellement dans son OS. Une évolution très pratique pour celles et ceux qui passent d’un environnement à l’autre et perdent encore du temps sur des différences de syntaxe, des commandes absentes ou des résultats variables selon le système utilisé.