La principale évolution concerne l’extension de Quick Machine Recovery, désormais activé automatiquement sur les PC sous Windows 11 Professionnel utilisés de manière autonome, c’est-à-dire non rattachés à un domaine ni à un outil de gestion d’entreprise. Le système peut ainsi déclencher plus facilement des procédures de réparation après un échec de démarrage ou une mise à jour problématique, sans nécessiter d’intervention manuelle.

La mise à jour étend également les capacités de Windows Backup for Organizations en permettant, lors de la première connexion à un nouveau poste, de restaurer automatiquement paramètres et applications pour retrouver son environnement de travail, sans reconfiguration complète.

Dans le même mouvement, Windows intègre définitivement les fonctions de Sysmon comme composant optionnel afin de consigner des événements système détaillés directement dans les journaux Windows, tandis que le support des identités Entra ID évolue pour autoriser l’utilisation de groupes et de rôles issus du cloud dans la gestion locale des accès.