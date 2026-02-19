Microsoft déploie une nouvelle build de Windows 11 largement tournée vers les environnements professionnels. Au programme, des outils renforcés pour récupérer, restaurer et suivre les postes, accompagnés de quelques ajustements plus discrets pour le reste des utilisateurs et utilisatrices.
Microsoft vient d’annoncer la diffusion d’une nouvelle mise à jour de Windows 11 dans le canal Release Preview (KB5077241), destinée aux éditions 24H2 et 25H2. L’ensemble apporte peu de changements visibles au premier abord, mais étend plusieurs fonctions liées à la récupération du système, à la restauration des environnements utilisateurs et à l’intégration avec les services cloud, tout en procédant à quelques ajustements plus concrets pour les usages quotidiens.
Offre partenaire
Protection avancée des e-mails, des calendriers, des mots de passe, du réseau… de votre entreprise grâce à la suite d'applications professionnelles sécurisées.
Offre partenaire
Des outils renforcés pour la gestion des PC professionels
La principale évolution concerne l’extension de Quick Machine Recovery, désormais activé automatiquement sur les PC sous Windows 11 Professionnel utilisés de manière autonome, c’est-à-dire non rattachés à un domaine ni à un outil de gestion d’entreprise. Le système peut ainsi déclencher plus facilement des procédures de réparation après un échec de démarrage ou une mise à jour problématique, sans nécessiter d’intervention manuelle.
La mise à jour étend également les capacités de Windows Backup for Organizations en permettant, lors de la première connexion à un nouveau poste, de restaurer automatiquement paramètres et applications pour retrouver son environnement de travail, sans reconfiguration complète.
Dans le même mouvement, Windows intègre définitivement les fonctions de Sysmon comme composant optionnel afin de consigner des événements système détaillés directement dans les journaux Windows, tandis que le support des identités Entra ID évolue pour autoriser l’utilisation de groupes et de rôles issus du cloud dans la gestion locale des accès.
Quelques ajustements plus concrets pour tout le monde
Cette dernière mise à jour de Windows 11 introduit aussi quelques évolutions plus immédiatement perceptibles, à commencer par l’arrivée d’un test de débit réseau accessible depuis l’icône de connexion dans la barre des tâches, qui permet de vérifier rapidement la qualité de sa connexion Internet sans passer par un service tiers.
En parallèle, Microsoft déploie plusieurs améliorations de fonctionnement et de performances, avec des correctifs de stabilité dans l’Explorateur de fichiers, qui continue d’être régulièrement ajusté, ainsi qu’une option dans la barre d’outils permettant d’extraire directement le contenu de certains formats d’archives. D’autres optimisations améliorent la reprise après la mise en veille et fiabilisent des usages comme le partage de fichiers volumineux, l’affichage des ressources réseau ou certaines opérations d’impression.
Enfin, quelques ajouts plus mineurs complètent l’ensemble, comme la prise en charge des images WebP en fond d’écran et l’arrivée des Emojis 16.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces