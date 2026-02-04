Dans les faits, l’ajout de Sysmon passe inaperçu. La fonctionnalité est désactivée par défaut, et il faut passer par les Paramètres > Système > Fonctionnalités facultatives > Plus de fonctionnalités Windows > Sysmon, ou PowerShell pour en tirer parti. À noter que si vous avez déjà installé manuellement une version de l’outil sur votre machine, il faudra la désinstaller pour basculer vers sa version intégrée.

Une fois activée, elle permet à Windows de générer des journaux d’activité bien plus détaillés que ceux du journal des événements classique. Processus lancés, connexions réseau, modifications critiques dans le registre, événements liés aux fichiers selon la configuration choisie… Sysmon observe en arrière-plan et consigne l’essentiel. C’est d’ailleurs ce niveau de précision qui en a fait un standard dans les environnements sensibles, en particulier lorsqu’il est couplé à un SIEM qui centralise, corrèle et exploite des journaux à grande échelle, ou à une solution de détection comportementale.

En l’intégrant au système, Microsoft entend évidemment simplifier son déploiement dans les parcs d’entreprise. Plus besoin de télécharger l’exécutable depuis la suite Sysinternals, ni de gérer son installation via des scripts ou des GPO (stratégies de groupe permettant d’automatiser la configuration des postes en entreprise). Il reste toutefois indispensable de fournir un fichier de configuration adapté, pour sélectionner les événements pertinents, puisque mal configuré, Sysmon peut rapidement générer un volume de données difficile à analyser, au détriment de toute visibilité utile.