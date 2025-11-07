La dernière mise à jour de Malwarebytes introduit donc un espace Privacy Controls qui rassemble plusieurs choix liés au traitement des données par Windows. On y pilote notamment l’utilisation de l’Advertising ID par les applications tierces, l’affichage de contenus externes sur l’écran de verrouillage ou dans le menu Démarrer, ainsi que l’envoi de données de diagnostic à Microsoft. L’ensemble se présente sous la forme d’une liste d’interrupteurs, avec la possibilité de tout désactiver en une fois si l’on souhaite limiter la collecte sans passer par les méandres des réglages Windows.

Ces paramètres existent déjà dans le système, mais ils sont éparpillés et rarement mis en avant. Les regrouper dans une interface simple, au sein d’un outil déjà familier, permet aux utilisateurs et utilisatrices de mieux visualiser ce qui se passe et d’ajuster leur niveau d’exposition.

Bref, le discours est plutôt aligné avec une demande croissante de transparence, même si Malwarebytes n’est pas totalement au-dessus de la mêlée. Si vous utilisez la version gratuite de l'antivirus/antimalware, vous savez certainement qu’elle n’est pas la dernière à s’autoriser quelques incitations commerciales. Comme quoi, les grands principes n’empêchent pas de soigner son propre tunnel de conversion.