Microsoft s’essaie depuis plusieurs années à glisser de la promotion dans Windows, à grands coups de tests plus ou moins heureux. Malwarebytes veut simplifier la gestion de ces réglages sensibles avec un nouveau module bienvenu.
S’il est une chose sur laquelle on peut toutes et tous s'entendre au sujet de Windows 11, c’est bien que l’OS n’a jamais vraiment été un modèle de sobriété en matière de vie privée. Le système embarque sa dose de télémétrie, exploite un Advertising ID activé par défaut pour personnaliser contenus et recommandations, et multiplie au fil du temps les paramètres liés à la collecte des données. Ces réglages sont nombreux, parfois dispersés, et il n’est pas toujours évident de les retrouver pour reprendre la main. Malwarebytes tente de simplifier l’exercice dans une récente mise à jour de son logiciel de sécurité, en ajoutant des fonctionnalités qui concentrent plusieurs paramètres sensibles au même endroit.
Un tableau de bord pour limiter la collecte sous Windows
La dernière mise à jour de Malwarebytes introduit donc un espace Privacy Controls qui rassemble plusieurs choix liés au traitement des données par Windows. On y pilote notamment l’utilisation de l’Advertising ID par les applications tierces, l’affichage de contenus externes sur l’écran de verrouillage ou dans le menu Démarrer, ainsi que l’envoi de données de diagnostic à Microsoft. L’ensemble se présente sous la forme d’une liste d’interrupteurs, avec la possibilité de tout désactiver en une fois si l’on souhaite limiter la collecte sans passer par les méandres des réglages Windows.
Ces paramètres existent déjà dans le système, mais ils sont éparpillés et rarement mis en avant. Les regrouper dans une interface simple, au sein d’un outil déjà familier, permet aux utilisateurs et utilisatrices de mieux visualiser ce qui se passe et d’ajuster leur niveau d’exposition.
Bref, le discours est plutôt aligné avec une demande croissante de transparence, même si Malwarebytes n’est pas totalement au-dessus de la mêlée. Si vous utilisez la version gratuite de l'antivirus/antimalware, vous savez certainement qu’elle n’est pas la dernière à s’autoriser quelques incitations commerciales. Comme quoi, les grands principes n’empêchent pas de soigner son propre tunnel de conversion.
Les programmes de prise en main à distance dans le viseur
En parallèle, cette mise à jour s’intéresse aussi aux logiciels de prise en main à distance. Malwarebytes affiche désormais un avertissement systématique au moment de leur installation, qu’ils soient légitimes ou non, afin de s’assurer que les utilisateurs et utilisatrices aient pleinement conscience d’avoir exécuté ce type d’outil. Car si ces applications font partie du quotidien des équipes IT ou du support à distance, elles se retrouvent aussi au cœur de dispositifs d’arnaque montés par de faux techniciens sollicitant l’accès complet à un PC sous couvert d’aider un particulier en difficulté.
À noter que l’alerte n’est pas coercitive et ne bloque pas l’installation dudit logiciel. Elle signale simplement la présence d’un programme capable d’accéder au système à distance, afin d’attirer l’attention avant qu’un tiers ne puisse s’en servir pour consulter des fichiers, manipuler la machine ou récupérer des informations personnelles.
- Protection multi-appareils
- Version gratuite disponible
- Interface simple