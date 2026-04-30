La réduction de la consommation de mémoire vive est au programme. En mars, nous rapportions que Pavan Davuluri, patron de la division Windows chez Microsoft, avait promis de réduire l’empreinte mémoire de base de Windows 11. Nadella a confirmé l’avancement du chantier, notamment pour améliorer les performances sur les appareils moins équipés. Sur un PC disposant de 4 ou 8 Go, Windows peut en occuper une part importante au repos, laissant peu de place pour les applications.

Le menu Démarrer est aussi dans le viseur. Sa section « Recommandé » repose actuellement sur React Native, une plateforme pas totalement native à Windows, ce qui crée une latence perceptible quand le fil de contenu se charge. Microsoft prévoit de basculer vers WinUI, un framework natif qui produit des interfaces plus fluides et réactives. Le menu redeviendra également redimensionnable, comme sous Windows 10.

Parmi les autres changements confirmés : la barre des tâches pourra être déplacée sur n’importe quel côté de l’écran et redimensionnée. Lors de la configuration initiale du système, les publicités seront réduites. Celles-ci incitaient à passer à la caisse pour Microsoft 365, OneDrive ou Xbox Game Pass. L’Explorateur de fichiers sera accéléré, avec moins d’artefacts visuels. Microsoft retire par ailleurs l’intégration de Copilot de plusieurs applications, dont le Bloc-notes et l’Outil Capture. Le déploiement se fera progressivement au fil de l’année 2026.