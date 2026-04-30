Lors de la publication de ses résultats trimestriels, le PDG de Microsoft Satya Nadella a reconnu que Windows 11 a perdu des utilisateurs en route. Il affirme que l’entreprise doit les reconquérir avec un système plus réactif, moins de publicités, et une consommation de RAM maîtrisée.
Windows 11 n’a pas convaincu aussi largement que Microsoft l’espérait depuis son lancement en 2021. Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre 2026, le PDG Satya Nadella a pris la parole sur le sujet - un geste rare pour un dirigeant dont les interventions publiques ciblent surtout les clients entreprises.
Le patron de Microsoft avoue : il faut « reconquérir » les fans de Windows
Microsoft a publié mercredi ses résultats trimestriels, dépassant les attentes des analystes. Pendant l’appel aux investisseurs, Satya Nadella a cité Windows à plusieurs reprises. Et ce n’est pas rien, le système d’exploitation est rarement au centre des discours de la direction générale, hors contexte entreprise.
Le message a été plutôt direct. Microsoft entend « faire le travail de fond nécessaire pour reconquérir les fans » à travers ses produits grand public : Windows, Edge, Bing et Xbox. L’entreprise entend travailler sur la qualité, les performances et les fonctions qui comptent réellement pour les utilisateurs du quotidien, plutôt que d’ajouter de nouvelles fonctionnalités.
Microsoft revendique aujourd’hui 1,6 milliard d’appareils Windows actifs chaque mois, un chiffre qui inclut Windows 10 et les versions antérieures. L’enjeu est délicat : de nombreux utilisateurs résistent encore à passer à Windows 11, notamment à cause de ses prérequis matériels et de fonctionnalités jugées régressives par rapport à son prédécesseur.
RAM, menu Démarrer, barre des tâches : ce qui change concrètement
La réduction de la consommation de mémoire vive est au programme. En mars, nous rapportions que Pavan Davuluri, patron de la division Windows chez Microsoft, avait promis de réduire l’empreinte mémoire de base de Windows 11. Nadella a confirmé l’avancement du chantier, notamment pour améliorer les performances sur les appareils moins équipés. Sur un PC disposant de 4 ou 8 Go, Windows peut en occuper une part importante au repos, laissant peu de place pour les applications.
Le menu Démarrer est aussi dans le viseur. Sa section « Recommandé » repose actuellement sur React Native, une plateforme pas totalement native à Windows, ce qui crée une latence perceptible quand le fil de contenu se charge. Microsoft prévoit de basculer vers WinUI, un framework natif qui produit des interfaces plus fluides et réactives. Le menu redeviendra également redimensionnable, comme sous Windows 10.
Parmi les autres changements confirmés : la barre des tâches pourra être déplacée sur n’importe quel côté de l’écran et redimensionnée. Lors de la configuration initiale du système, les publicités seront réduites. Celles-ci incitaient à passer à la caisse pour Microsoft 365, OneDrive ou Xbox Game Pass. L’Explorateur de fichiers sera accéléré, avec moins d’artefacts visuels. Microsoft retire par ailleurs l’intégration de Copilot de plusieurs applications, dont le Bloc-notes et l’Outil Capture. Le déploiement se fera progressivement au fil de l’année 2026.
- Refonte graphique de l'interface réussie
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