MattS32

Yannick2k: Yannick2k: c’est pas parce que il y a beaucoup de RAM qui faut la bouffer pour rien

En fait, si. Et c’est ce que font tous les OS depuis des décennies…

De la mémoire vide, c’est de la mémoire gaspillée : la mémoire vide ne sert strictement à rien.

Donc tous les OS aujourd’hui conservent voire préchargent des données en RAM « pour rien », juste parce que peut-être que ça sera utile à un moment, et à ce moment là le fait de les avoir préchargées un peu plus tôt permettra un gain significatif.

C’est de la mémoire qui reste disponible en cas de besoin (pas besoin de décharger son contenu vers le swap pour la libérer), mais qui physiquement est utilisée.

Sous Windows, tu peux le voir dans le moniteur de ressources :



Ici, je n’ai que 2 Mo de mémoire physiquement inutilisée (« Libre »), mais par contre j’ai presque 32 Go qui peuvent être allouée instantanément en cas de besoin (« Disponible », qui est la somme de « Libre », la mémoire physiquement inutilisée et « Veille », la mémoire physiquement utilisée par des données préchargées ou conservées après leur utilisation).

Sous Linux, avec la commande Free :



La mémoire physiquement inutilisée, c’est la colonne « free », ici 500 Mo sur 32 Go. Mais la mémoire disponible instantanément pour toute application qui en aurait besoin (colonne « available ») est de 17 Go. Parce que ces 17 Go, c’est des données préchargées ou conservées après leur utilisation, qui peuvent être écrasées sans préavis.

Donc typiquement si on reprend l’exemple d’ici, charger les widgets en mémoire quand tu as beaucoup de RAM, c’est une bonne approche, ça permettra de les afficher très rapidement quand tu les utilises, sans pénaliser le reste, vu qu’il y a beaucoup de RAM disponible (et ça reste toujours possible de libérer la mémoire utilisée par les widgets pour autre chose en cas de besoin). Sur une configuration avec peu de RAM par contre, ça peut être plus pertinent de ne pas les précharger, pour pouvoir précharger autre chose de plus utile (sachant que le préchargement ne se limite pas aux composants de Windows, Windows peut précharger certaines applications en fonction de tes habitudes).