Microsoft revendique jusqu'à 20% de réactivité en plus sur Windows 11. Le système garde davantage de données en mémoire vive. Et ce sont surtout les PC équipés de 8 Go qui en profiteront le plus.
Microsoft fait le point sur le chantier lancé en début d'année pour améliorer Windows 11. L'éditeur assure que les gains se ressentent dès le démarrage du PC.
Moins de va-et-vient vers le stockage sur les PC de 8 Go
La RAM est devenue une denrée rare et chère. Et sur le PC, lorsqu'elle se remplit, Windows déplace une partie de ces données vers le stockage, bien plus lent. Les applications en cours d'exécution ou les onglets du navigateur mettent alors du temps à réagir. Microsoft explique que Windows 11 peut désormais garder jusqu'à 2 Go de données actives en plus dans la RAM. Sur un PC de 8 Go, cela représente donc jusqu'à un quart de la mémoire.
Navjot Virk, vice-président de Windows experiences chez Microsoft, explique que d'autres ajustements ont été effectués pour les machines disposant de 8 Go ou moins. C'est par exemple le cas des Widgets qui ne se chargent plus qu'à l'ouverture. Ils libèrent ainsi plus de 200 Mo pour les autres applications.
Les 20% annoncés viennent de mesures de temps de réponse faites par Microsoft sur le menu Démarrer, la recherche, le clic droit, l'accès aux Paramètres, l'outil Capture d'écran et l'Explorateur de fichiers. Ces tests prennent en compte deux versions de Windows 11 (builds 26200.7628 et 26300.9550). Bien évidemment, les résultats varient selon la machine. Microsoft ajoute aupassage que l'application Photos se lance jusqu'à 20% plus vite, et l'appairage des AirPods gagne jusqu'à 15 secondes. Le système de reconnaissance faciale et d'empreinte digitale Windows Hello a lui aussi été amélioré.
Nous rapportions début janvier que Microsoft avait déclenché une mobilisation interne autour de Windows 11, avec un recentrage sur les performances, la fiabilité et l'usage quotidien du système. Microsfot revient également sur Windows Update, mieux coordonné pour limiter les redémarrages, avec plus de contrôle sur le moment de l'installation. Reste la nouvelle recherche, actuellement en cours d'évaluation par les testeurs de Windows Insiders. Celle-ci permet d'agir depuis les résultats pour, par exemple, activer le mode sombre sans ouvrir Paramètres. Ces actions rapides devraient être déployées à tous d'ici la fin de l'année.