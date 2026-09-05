Xbox prévoit en effet de proposer des heures de cloud gaming supplémentaires, dont les tarifs et les différents forfaits n’ont toutefois pas encore été communiqués.

Microsoft justifie cette décision par une raison assez simple, à savoir le fait que « les coûts de fonctionnement du jeu en cloud » augmentent avec le nombre d’utilisateurs et leur temps de jeu. C’est compréhensible d’un point de vue économique, mais nettement moins séduisant lorsqu’on se place du côté du joueur. La firme assure également que cette modification ne concernera que 4% des abonnés au Game Pass.