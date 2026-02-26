Un Xbox Game Pass Ultimate qui permet également de bénéficier des nouveaux jeux le jour de leur sortie, et qui nécessite de débourser la somme mensuelle de 26,99€.

Toujours au niveau rayon des nouveautés Xbox, Microsoft a également procédé à quelques ajustements techniques concernant la ROG Xbox Ally, avec notamment une meilleure gestion du stockage amovible ou encore un nouvel indicateur de précompilation des shaders. Une gamme ROG Xbox Ally dont la version X a récemment vu son prix augmenter de manière considérable au Japon.