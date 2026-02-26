Malgré de vraies incertitudes quant à l'avenir de l'écosystème Xbox, Microsoft poursuit l’évolution de son offre cloud gaming avec une nouvelle amélioration technique. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais profiter d’un streaming en définition jusqu’à 1440p, directement sur console.
Le mois de février a marqué une étape importante pour Xbox avec notamment le départ de Phil Spencer et de Sarah Bond, remplacés par Asha Sharma déjà au coeur de nombreuses polémiques. Le géant américain explique que ce mois fut également l'occasion de déployer de nombreuses nouveautés et mises à jour, toutes orientées « vers l’amélioration de l’expérience de jeu ».
Du cloud gaming 1440p pour tous… ?
Depuis quelques années déjà, Microsoft permet aux joueurs de streamer, via la magie du cloud, de nombreux jeux, sur Xbox, mais aussi sur de nombreux autres terminaux (smartphones, tablettes, SmartTV, etc.).
Aujourd'hui, le géant américain annonce une évolution de son service de cloud gaming, avec la possibilité pour les joueurs de streamer leurs jeux favoris en 1440p. Une meilleure définition d'affichage donc, pour un rendu toujours plus net à l'écran, qui nécessite toutefois de disposer d'un débit digne de ce nom.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
… en fait non.
Une évolution qui concerne les Xbox Series X et Series S bien sûr, mais aussi les Xbox One X et Xbox One S. De quoi profiter d’une image plus fine et détaillée, à condition de disposer d’une connexion Internet adaptée donc… et d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.
En effet, après la restructuration totale de son offre Xbox Game Pass en octobre dernier, Microsoft vise à rendre toujours plus désirable son offre Ultimate (la plus chère), celle-ci étant la seule à permettre un streaming au-delà de la limite du 1080p.
Un Xbox Game Pass Ultimate qui permet également de bénéficier des nouveaux jeux le jour de leur sortie, et qui nécessite de débourser la somme mensuelle de 26,99€.
Toujours au niveau rayon des nouveautés Xbox, Microsoft a également procédé à quelques ajustements techniques concernant la ROG Xbox Ally, avec notamment une meilleure gestion du stockage amovible ou encore un nouvel indicateur de précompilation des shaders. Une gamme ROG Xbox Ally dont la version X a récemment vu son prix augmenter de manière considérable au Japon.