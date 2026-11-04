Des jeux indépendants manquent parfois leur date de sortie sur Steam, à cause de délais de validation imprévus. En cause, Valve est submergé de jeux développés par IA, alors l'entreprise commence à faire le tri.
Valve change les règles de publication des jeux sur Steam pour rattraper le retard accumulé dans la validation des titres. La plateforme fait face à un afflux de nouveaux jeux, dont beaucoup ont été conçus avec l'aide de l'intelligence artificielle. Des studios indépendants se sont levés contre la plateforme, ratant leur lancement, parfois de plusieurs semaines.
Jusqu'à 12 jours ouvrables d'attente
Valve vise un délai de trois à cinq jours pour examiner un nouveau jeu. L'attente atteint actuellement jusqu'à 12 jours ouvrables. Les nouvelles règles ont notamment pour but d'éviter les nouveaux examens, qui expliquent en partie ces délais.
« Nous avons entendu de nombreux développeurs et nous savons à quel point il est stressant d'attendre plus longtemps que prévu la validation des mises à jour de build » - Valve
L'entreprise ajoute que « d'autres améliorations arrivent concernant le processus d'examen des builds », mais que ces premiers changements constituent « un bon point de départ ».
Ce que les développeurs doivent désormais vérifier
La première exigence est de lancer le jeu via Steam pendant au moins cinq minutes, afin de s'assurer qu'il fonctionne sur la plateforme. Valve indique avoir déjà examiné des builds qui n'ont jamais été lancés via Steam. Selon l'entreprise, même si un jeu tourne correctement quand le développeur exécute directement son fichier, il peut avoir échappé à certaines étapes qui gêneraient un joueur qui l'installe et y joue depuis Steam.
Valve demande aussi aux développeurs de :
- Confirmer la présence des composants redistribuables courants, comme DirectX et Visual C++
- Vérifier que les succès sont prêts
- Confirmer que les chemins de sauvegarde Steam Cloud sont correctement configurés
- Classer les captures d'écran par catégorie : gameplay, menus, concept art ou cinématiques
L'IA, un sujet que Valve n'aborde pas
Valve ne le dit pas dans son annonce, mais la boutique est submergée de jeux générés en partie par « vibe coding » (programmation assistée par IA), sans vérifications suffisantes avant leur sortie. Le développeur 2 Left Thumbs a écrit sur X que le délai semblait avoir augmenté vers septembre-octobre, en raison, selon lui, de la quantité écrasante de contenus bâclés produits par IA à la va-vite qui arrive sur Steam.
Un utilisateur de Reddit a de son côté relevé que 49,9 % des jeux sortis sur Steam en octobre déclaraient contenir du contenu généré par IA. En juin, près de 20 % des démos présentées lors du Next Fest en faisaient autant.