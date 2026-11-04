Valve ne le dit pas dans son annonce, mais la boutique est submergée de jeux générés en partie par « vibe coding » (programmation assistée par IA), sans vérifications suffisantes avant leur sortie. Le développeur 2 Left Thumbs a écrit sur X que le délai semblait avoir augmenté vers septembre-octobre, en raison, selon lui, de la quantité écrasante de contenus bâclés produits par IA à la va-vite qui arrive sur Steam.