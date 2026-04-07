Après une baisse continue des soumissions entre 2016 et 2024, le nombre de nouvelles applications sur l’App Store aurait fortement rebondi.

Selon des données récentes, près de 600 000 nouvelles apps auraient été publiées en un an, soit une hausse d’environ 30 %. Une croissance directement liée à l’essor des outils de génération de code par IA (ou vibe coding).

Ces solutions permettent aujourd’hui de créer une application fonctionnelle à partir d’une simple description écrite. Les développeurs expérimentés peuvent produire davantage de code, tandis que des utilisateurs sans compétences techniques peuvent désormais concevoir leurs propres applications.

Ce phénomène s’inscrit dans une tendance plus large, portée par des outils capables d’automatiser une grande partie du développement. Résultat : les barrières à l’entrée s’effondrent, les débutants peuvent s’essayer au développement et proposer leurs idées et la production d’applications s’accélère fortement.