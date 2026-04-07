L’intelligence artificielle bouleverse la création d’applications. Résultat : l’App Store connaît une explosion inédite de nouvelles apps.
Créer une application n’a jamais été aussi simple. Grâce aux nouveaux outils d’IA capables de générer du code à partir de simples instructions, le développement logiciel s’ouvre à un public bien plus large. Cette évolution commence déjà à se faire sentir du côté de l’App Store. Après plusieurs années de ralentissement, la plateforme d’Apple enregistre un afflux massif de nouvelles applications comme l'explique The Information. Une dynamique qui pose autant d’opportunités que de défis pour l’écosystème.
Tout le monde se met au développement grâce au vibe coding
Après une baisse continue des soumissions entre 2016 et 2024, le nombre de nouvelles applications sur l’App Store aurait fortement rebondi.
Selon des données récentes, près de 600 000 nouvelles apps auraient été publiées en un an, soit une hausse d’environ 30 %. Une croissance directement liée à l’essor des outils de génération de code par IA (ou vibe coding).
Ces solutions permettent aujourd’hui de créer une application fonctionnelle à partir d’une simple description écrite. Les développeurs expérimentés peuvent produire davantage de code, tandis que des utilisateurs sans compétences techniques peuvent désormais concevoir leurs propres applications.
Ce phénomène s’inscrit dans une tendance plus large, portée par des outils capables d’automatiser une grande partie du développement. Résultat : les barrières à l’entrée s’effondrent, les débutants peuvent s’essayer au développement et proposer leurs idées et la production d’applications s’accélère fortement.
Apple mise aussi sur l’IA pour valider rapidement chaque nouvelle app
Cette explosion de nouvelles apps n’est pas sans conséquence pour Apple. D’un côté, l’entreprise y voit une preuve de la vitalité de son écosystème. Mais de l’autre, elle doit gérer un afflux de projets parfois problématiques. Certaines applications générées par IA ne respecteraient pas les règles de l’App Store, notamment lorsqu’elles modifient leur comportement après validation.
Apple aurait ainsi bloqué ou retiré certaines apps proposant à ses utilisateurs des capacités de vibe coding, demandant aux développeurs de revoir leur fonctionnement pour rester conformes aux règles.
Cette situation met aussi sous pression les équipes de validation. Même si Apple affirme traiter la grande majorité des soumissions en moins de 48 heures, certains développeurs évoquent des délais plus longs.
Pour faire face, Apple s’appuie de plus en plus sur ses propres outils d’intelligence artificielle afin d’assister le processus de validation. Une manière de gérer cette croissance rapide, tout en conservant un certain niveau de contrôle sur les contenus proposés.
L’essor de l’IA ne se contente donc pas de transformer la création d’apps : il redéfinit aussi la manière dont elles sont contrôlées et distribuées.