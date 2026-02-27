Des développeurs aguerris profiteraient eux aussi de ces outils pour lancer, sur leur temps libre, une multitude de petites applications générées via Claude ou encore ChatGPT, sans pour autant toujours passer au crible le code produit. Une situation qui rappelle certains projets open source aujourd’hui saturés de contributions automatisées, souvent de qualité inégale, et qui contribue à épaissir la file d’attente côté validation.

Pour le géant de Cupertino, les options apparaissent donc relativement limitées compte tenu de la situation. Écarter les applications issues du vibe coding serait difficilement défendable, d’autant qu’aucun moyen fiable ne permet d’identifier leur mode de conception. Enfin, rendre le processus de soumission plus contraignant paraît tout aussi difficilement envisageable dans la mesure où les développeurs paient déjà 99 dollars par an pour proposer leurs applications sur l’App Store.

De toute évidence, le vibe coding ne devrait pas ralentir à court terme. Apple devra donc adapter ses mécanismes de contrôle et, le cas échéant, affiner le filtrage des applications soumises afin d’éviter une charge de travail trop importante pour les équipes chargées d’examiner les applications.