Les délais de validation sur l'App Store s'allongent dangereusement depuis plusieurs mois, au grand dam des développeurs iOS. La responsabilité incomberait aux intelligences artificielles génératives, devenues capables de produire des applications en série.
Pendant longtemps, soumettre une mise à jour sur l’App Store relevait d’une formalité : moins de 24 heures suffisaient, dans la plupart des cas, pour obtenir l’approbation d’Apple lorsque les règles étaient respectées. Cette mécanique bien huilée semble aujourd’hui grippée. De nombreux développeurs évoquent désormais des délais qui s’étendent sur plusieurs jours, voire davantage, y compris lorsqu’il s’agit de corriger un bug urgent.
Le vibe coding inonde l'App Store de nouvelles applications
De nombreux développeurs pointent une même cause : l’essor du « vibe coding ». Les outils d’IA générative permettent désormais de concevoir une application iOS avec une facilité presque déconcertante, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle vague de créateurs. Cette démocratisation se traduirait par une augmentation rapide du volume de projets envoyés à la validation.
En 2024, Apple indiquait que plus de 500 personnes composaient son équipe de validation, chargée d’examiner environ 132 500 propositions chaque semaine. Sur l’ensemble de l’année 2024, 7 771 599 soumissions ont été passées en revue, selon le dernier rapport de transparence publié par l’entreprise. Les chiffres pour 2025 ne sont pas encore connus, alors même que le phénomène a pris de l’ampleur avec les progrès des modèles d’IA tout au long de l'année.
Quand l'intelligence artificielle démocratise un peu trop bien le développement
Des développeurs aguerris profiteraient eux aussi de ces outils pour lancer, sur leur temps libre, une multitude de petites applications générées via Claude ou encore ChatGPT, sans pour autant toujours passer au crible le code produit. Une situation qui rappelle certains projets open source aujourd’hui saturés de contributions automatisées, souvent de qualité inégale, et qui contribue à épaissir la file d’attente côté validation.
Pour le géant de Cupertino, les options apparaissent donc relativement limitées compte tenu de la situation. Écarter les applications issues du vibe coding serait difficilement défendable, d’autant qu’aucun moyen fiable ne permet d’identifier leur mode de conception. Enfin, rendre le processus de soumission plus contraignant paraît tout aussi difficilement envisageable dans la mesure où les développeurs paient déjà 99 dollars par an pour proposer leurs applications sur l’App Store.
De toute évidence, le vibe coding ne devrait pas ralentir à court terme. Apple devra donc adapter ses mécanismes de contrôle et, le cas échéant, affiner le filtrage des applications soumises afin d’éviter une charge de travail trop importante pour les équipes chargées d’examiner les applications.