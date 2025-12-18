Apple déploiera ces nouveaux emplacements sur les appareils équipés d'iOS et iPadOS 26.2 en 2026. Pas besoin de consentement utilisateur, pas de paramètre pour désactiver cette profusion publicitaire. L'écosystème fermé d'Apple montre là son vrai visage : un jardin clos où le propriétaire décide seul des règles, même quand elles contredisent ses propres discours. Les 60% de taux de conversion sur les annonces en première position expliquent cette frénésie. Pourquoi se priver d'une telle manne financière ?

Cette expansion publicitaire tombe mal pour Apple. Les régulateurs européens et américains scrutent déjà de près les pratiques monopolistiques de la marque. Multiplier les emplacements publicitaires sur une plateforme où Apple est juge, partie et concurrent pourrait bien attirer l'attention des autorités. Mais visiblement, Cupertino estime que les gains immédiats valent le risque réglementaire.

La trajectoire est tracée : Apple a choisi de transformer ses services en machines à publicité. Ce qui semblait impensable il y a quelques années devient la norme. Pour les utilisateurs iOS, cela signifie une expérience progressivement polluée par des contenus sponsorisés. Pour les développeurs, une dépendance accrue aux budgets publicitaires contrôlés par Apple. Et pour le champion autoproclamé de la vie privée, un écart grandissant entre le discours et la réalité.