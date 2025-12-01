Pas de répit pour Apple dans l'Union européenne (UE). Les régulateurs réfléchissent désormais à incorporer son activité publicitaire et Apple Plans dans le champ d'application du Digital Markets Act (DMA). Et cela pourrait changer beaucoup de choses pour la marque à la pomme.
En vigueur depuis 2022, le DMA vise à garantir une concurrence saine dans le paysage numérique européen. Pour cela, le texte impose de nombreuses mesures à respecter à ce qu'il considère comme des « gatekeepers », ou contrôleurs d'accès, c'est-à-dire qui jouent un rôle d'intermédiaire incontournable entre les entreprises et les utilisateurs finaux.
Si l'App Store, iOS, et Safari tombent déjà dans ce cadre, ce qui a entraîné de profonds changements ces dernières années en Europe, voici que d'autres services d'Apple pourraient bientôt être concernés.
Deux critères remplis
Car selon la Commission européenne, Apple lui a notifié, comme la loi le lui oblige, qu'Apple Ads et Apple Plans remplissaient les deux critères pour être considérés comme des contrôleurs d'accès : compter plus de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois et disposer d'une capitalisation boursière dépassant les 75 milliards d'euros.
Dès lors, l'organe exécutif possède 45 jours ouvrables pour décider d'accorder ou non cette désignation. Si c'est effectivement le cas, Apple n'aura que six mois pour s'y conformer. De son côté, l'entreprise a soumis des réfutations officielles, estimant, par exemple, que son activité publicitaire est moindre comparée à des mastodontes comme Google, Meta, Microsoft, TikTok ou X.
De même, le géant californien fait valoir que Plans reste très limitée dans l'UE par rapport à ses concurrentes directes comme Google Maps et Waze. Elle insiste aussi sur le fait que l'application ne propose pas de fonctionnalités intermédiaires essentielles connectant professionnels et utilisateurs.
Plus de favoritisme
Mais il n'est pas certain que les régulateurs aillent dans son sens. Car Apple Plans est malgré tout pré-installée sur l'ensemble des iPhone. Si le service tombe effectivement sous l'égide du DMA, la société serait contrainte de l'ouvrir davantage et faire preuve de plus de transparence sur les données utilisées. Par ailleurs, elle aurait l'interdiction de favoriser Plans au détriment de ses rivales.
Même son de cloche pour Apple Ads : Apple ne pourrait normalement plus booster ses propres annonces dans l'App Store, et devrait fournir un accès équitable aux données et aux placements aux autres régies.