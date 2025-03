Comme souvent avec les nouvelles fonctionnalités d'Apple, le déploiement se fera de manière progressive. Apple a souligné que « dans le cadre d'un déploiement par phases, les résumés d'avis sont actuellement disponibles en anglais pour un nombre limité d'applications et de jeux sur l'App Store aux États-Unis. Cette fonctionnalité s'étendra à toutes les applications disposant d'un nombre suffisant d'avis dans d'autres stores et langues au cours de l'année ».

Cette approche prudente permettra à Apple de peaufiner le système et d'assurer sa fiabilité avant un déploiement à plus grande échelle. La société a également prévu des mécanismes de contrôle : les utilisateurs pourront signaler tout problème avec un résumé en effectuant un appui long sur celui-ci, tandis que les développeurs auront la possibilité de notifier Apple via App Store Connect en cas de résumé jugé inexact.