Tout commence le 18 octobre dernier avec une demande plutôt insolite partagée sur les forums Steam Community par un certain « Aiodensghost ».

Heureux propriétaire d'un Steam Frame, l'utilisateur se plaignait de ne pas pouvoir connecter un lecteur de disques à son casque pour regarder des DVD et installer d’anciens jeux à partir d'un support physique, dont « Need for Speed : Carbon », l’un des titres préférés de l'utilisateur en question. Un jeu, lancé en 2006, dont l’installation par disque peut effectivement s’avérer importante pour certains joueurs… Puisqu’il s’agit d'un abandonware et qu'il n’est donc plus distribué.

« Il s'avère que le Frame ne peut pas alimenter mon lecteur et, même s’il le pouvait, il ne dispose pas des pilotes nécessaires pour lire un disque. Valve, cela m’a non seulement empêché de regarder un film, MAIS ÇA M'A ÉGALEMENT EMPÊCHÉ D’INSTALLER MON ABANDONWARE DE 2006. Vous ne vendez plus NFS Carbon (je vous aime beaucoup, EA) et, bien que j’aie le disque, le Frame n'est pas capable de le lire », déplorait ainsi « Aiodensghost ».