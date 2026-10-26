L’affection que beaucoup de joueurs portent à Valve ne vient pas de nulle part. L’entreprise a la réputation d’être à l’écoute de sa communauté, et en la matière, le dernier exemple en date pourrait bien marquer les esprits. On vous raconte.
Une demande très spécifique d’un utilisateur sur Steam, une réponse d'un développeur de Valve dès le lendemain, et les prémisses d’une solution partagée sur GitHub 8 minutes plus tard. En deux lignes et demie, c'est l'anecdote que nous rapporte en ce début de semaine le site spécialisé NotebookCheck.
Un souci ? Un (début) de solution… En 8 minutes
Tout commence le 18 octobre dernier avec une demande plutôt insolite partagée sur les forums Steam Community par un certain « Aiodensghost ».
Heureux propriétaire d'un Steam Frame, l'utilisateur se plaignait de ne pas pouvoir connecter un lecteur de disques à son casque pour regarder des DVD et installer d’anciens jeux à partir d'un support physique, dont « Need for Speed : Carbon », l’un des titres préférés de l'utilisateur en question. Un jeu, lancé en 2006, dont l’installation par disque peut effectivement s’avérer importante pour certains joueurs… Puisqu’il s’agit d'un abandonware et qu'il n’est donc plus distribué.
« Il s'avère que le Frame ne peut pas alimenter mon lecteur et, même s’il le pouvait, il ne dispose pas des pilotes nécessaires pour lire un disque. Valve, cela m’a non seulement empêché de regarder un film, MAIS ÇA M'A ÉGALEMENT EMPÊCHÉ D’INSTALLER MON ABANDONWARE DE 2006. Vous ne vendez plus NFS Carbon (je vous aime beaucoup, EA) et, bien que j’aie le disque, le Frame n'est pas capable de le lire », déplorait ainsi « Aiodensghost ».
Valve soigne sa réputation
Le lendemain, Gabe Rowe, l'un des développeurs de Valve, a pris soin de répondre à cet utilisateur pour lui signifier qu'il jetterait un œil au problème. Une promesse suivie aussitôt des faits, puisque 8 minutes plus tard un commit du même développeur était publié sur GitHub, pour activer, dans le noyau Linux personnalisé du Steam Frame, la prise en charge des lecteurs de disques. Sur le plan logiciel, le problème est donc en passe d'être réglé… Même s’il faudra attendre un peu avant que cette modification puisse porter ses fruits.
Comme le souligne NotebookCheck, avant que les utilisateurs puissent réellement connecter un lecteur CD externe à leur Steam Frame, cette modification devra en effet d’abord être testée, puis être intégrée à une nouvelle image système et diffusée via une mise à jour. Il faudra aussi qu'une solution soit trouvée au problème d’alimentation, mais la réactivité de Valve face à cette demande insolite et très spécifique n’en est pas moins appréciable. Un signe de plus que la firme soigne sa communauté et, par la même occasion, sa réputation.