Le troisième changement concerne le cross-region gifting, qui était jusqu'ici une opération semi-manuelle (calcul du prix local, achat d'une carte cadeau dans la devise du destinataire, transmission, espoir que ça corresponde). Valve automatise désormais la conversion au checkout : le prix s'ajuste en fonction de la région du destinataire, à condition que celui-ci soit déjà dans la liste d'amis Steam de l'acheteur. Pour les joueurs français qui ont des contacts en Suisse, en Belgique ou au Royaume-Uni, c'est un gain de temps concret.

Pour mémoire, GOG permet depuis des années d'envoyer un jeu en cadeau par simple e-mail, à condition que l'acheteur possède un compte (et le destinataire aussi, pour récupérer son code). La vraie première de Steam est là : l'achat lui-même ne réclame plus aucun compte, une ouverture qu'aucune grande boutique PC ne proposait jusqu'ici.

Les wishlists découvrent les catégories, les filtres et les aperçus vidéo

La partie wishlist est probablement celle que les joueurs avec des bibliothèques à trois chiffres attendaient le plus. Valve intègre des catégories personnalisées : filtrage en un clic, ajout à une catégorie directement depuis la fiche du jeu dans le store, notifications limitées aux catégories de son choix. Pour ceux qui s'étaient retrouvés avec deux cents entrées indistinguables dans leur wishlist, c'est une amélioration structurelle réelle.