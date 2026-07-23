Valve vient de déployer une mise à jour des cadeaux et des listes de souhaits sur Steam. Guest checkout étendu à tous les jeux, envoi par email, conversion cross-région automatique, catégories personnalisées : la liste est plus longue qu'attendu.
- Magasin varié et régulièrement mis à jour.
- Nombreuses fonctionnalités sociales.
- Chat vocal satisfaisant sur le multijoueur.
La mise à jour déployée ce 22 juillet 2026 étend le guest checkout à l'ensemble du catalogue. Si quelqu'un partage sa wishlist avec vous, vous pouvez désormais acheter un titre depuis cette liste sans avoir créé de compte Steam. Première limitation à noter : le destinataire doit vivre dans le même pays que l'acheteur. L'ouverture n'est donc pas totale.
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Guest checkout, email, cross-région : les cadeaux changent de dimension
Le guest checkout n'est qu'une partie de la mise à jour. Valve ajoute aussi la possibilité d'envoyer des jeux et des cartes cadeau directement à une adresse email, sans connaître le nom d'utilisateur Steam du destinataire. Les cadeaux non réclamés sont automatiquement remboursés après trente jours.
Le troisième changement concerne le cross-region gifting, qui était jusqu'ici une opération semi-manuelle (calcul du prix local, achat d'une carte cadeau dans la devise du destinataire, transmission, espoir que ça corresponde). Valve automatise désormais la conversion au checkout : le prix s'ajuste en fonction de la région du destinataire, à condition que celui-ci soit déjà dans la liste d'amis Steam de l'acheteur. Pour les joueurs français qui ont des contacts en Suisse, en Belgique ou au Royaume-Uni, c'est un gain de temps concret.
Pour mémoire, GOG permet depuis des années d'envoyer un jeu en cadeau par simple e-mail, à condition que l'acheteur possède un compte (et le destinataire aussi, pour récupérer son code). La vraie première de Steam est là : l'achat lui-même ne réclame plus aucun compte, une ouverture qu'aucune grande boutique PC ne proposait jusqu'ici.
Les wishlists découvrent les catégories, les filtres et les aperçus vidéo
La partie wishlist est probablement celle que les joueurs avec des bibliothèques à trois chiffres attendaient le plus. Valve intègre des catégories personnalisées : filtrage en un clic, ajout à une catégorie directement depuis la fiche du jeu dans le store, notifications limitées aux catégories de son choix. Pour ceux qui s'étaient retrouvés avec deux cents entrées indistinguables dans leur wishlist, c'est une amélioration structurelle réelle.
Des ajouts plus discrets complètent le tableau : autocomplétion dans la recherche, signal quand un jeu wishlisted a une démo disponible, microtrailer au survol d'une vignette. Pour partager sa liste, il est possible de générer un lien vers la wishlist entière ou vers une catégorie filtrée. Un ami qui reçoit ce lien peut acheter un jeu directement depuis ce lien, sans compte Steam.
Ces fonctionnalités n'auraient pas été considérées comme ambitieuses si elles avaient été déployées en 2010. En 2026, elles ferment des lacunes que la communauté signalait depuis des années. La communauté Steam est patiente par habitude. Valve lui a rappelé que sa patience finit quand même par être récompensée.