Pourquoi une telle précision ? Pour apporter un peu de contexte et alors que des usagers peuvent se plaindre des mauvaises performances obtenues lors de leur essai : connaître avec une certaine précision la configuration desdits usagers peut alors donner les moyens de mettre cet avis en perspective et de comparer à sa propre machine et aux recommandations des développeurs.

Parallèlement à cette option déjà intéressante, Valve teste quelque chose d'un peu plus précis encore : le partage des données de fréquence d'images. Là, il n'est pas question de renseigner d'autres usagers des performances du jeu sur votre propre configuration, mais plutôt de renseigner une vaste base de données afin de compléter les informations dont dispose Valve.

La firme précise que tout cela se fera de manière anonyme alors que le but est de pouvoir améliorer la compatibilité des jeux, en particulier avec Proton. En effet, il n'est pas question d'enregistrer la fréquence d'images sur tous les PC, mais seulement sur ceux qui tournent sous SteamOS. Clairement, Valve cherche à renforcer la position de son système auprès des joueurs.

Enfin, et cela s'inscrit dans les objectifs de Valve que nous venons d'évoquer, il est maintenant demandé aux usagers qui laissent un commentaire en désaccord avec le statut d'un jeu « vérifié Steam Deck » d'en préciser la raison. Ça reste facultatif, mais cela va une fois encore dans le bon sens.

Précisons tout de même que ces options ne sont pour l'heure liées qu'à la version bêta du client Steam. Valve n'a donné aucune indication sur le déploiement à la mouture « grand public » de son logiciel.