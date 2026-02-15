Encore limitée au seul client bêta de la plateforme numéro un sur PC, l'option devrait faire de nombreux adeptes chez les joueurs.
Plutôt que de se focaliser sur les recommandations matérielles fournies par les éditeurs et afin de contextualiser les avis déposés par les joueurs, Valve propose une mise à jour du client Steam apportant une nouveauté intéressante.
Aller plus loin que le nombre d'heures jouées
Cela ne surperndra personne, le client Steam évolue tous les jours ou presque et Valve publie d'ailleurs de manière très régulière le résultat de ces évolutions au travers de journaux consultables sur cette page.
Nous ne reviendrons pas sur la toute dernière de ces mises à jour – celle du 13 février – qui n'apporte qu'un minuscule changement destiné à déployer quelques corrections dans la gestion du mode d'affichage à fort contraste du client de la plateforme. Non, ce qui nous intéresse, c'est la mise à jour précédente, celle du 12 février dernier. Cela dit, même là, tout n'est pas de première importance, la mise à jour en question améliore par exemple la gestion et la navigation des Steam Famille et corrige divers bugs.
Là où les choses deviennent vraiment intéressantes c'est au niveau de la mise en place d'une nouvelle option destinée à enrichir considérablement les avis que les joueurs peuvent laisser sur les pages dédiées à chaque jeu. Un avis parfaitement facultatif, mais qui peut parfois devenir une mine d'informations pour quiconque veut recueillir des précisions avant un achat.
Jusqu'à présent, l'avis ainsi laissé ne mentionnait que le nombre total d'heures jouées par l'usager et le nombre d'heures jouées au moment où l'avis a été déposé. Des indications utiles bien sûr, mais insuffisantes.
Configuration utilisée et fréquence d'images
Valve a donc décidé d'enrichir la chose et de permettre – non, alors qu'elle n'est pour l'heure qu'en version bêta, la fonctionnalité est absolument facultative – aux utilisateurs d'associer des informations relatives aux matériel qu'ils utilisent au commentaire qu'ils décident de laisser. Une configuration qui peut aussi être ajustée lors de la mise à jour d'un avis.
Pourquoi une telle précision ? Pour apporter un peu de contexte et alors que des usagers peuvent se plaindre des mauvaises performances obtenues lors de leur essai : connaître avec une certaine précision la configuration desdits usagers peut alors donner les moyens de mettre cet avis en perspective et de comparer à sa propre machine et aux recommandations des développeurs.
Parallèlement à cette option déjà intéressante, Valve teste quelque chose d'un peu plus précis encore : le partage des données de fréquence d'images. Là, il n'est pas question de renseigner d'autres usagers des performances du jeu sur votre propre configuration, mais plutôt de renseigner une vaste base de données afin de compléter les informations dont dispose Valve.
La firme précise que tout cela se fera de manière anonyme alors que le but est de pouvoir améliorer la compatibilité des jeux, en particulier avec Proton. En effet, il n'est pas question d'enregistrer la fréquence d'images sur tous les PC, mais seulement sur ceux qui tournent sous SteamOS. Clairement, Valve cherche à renforcer la position de son système auprès des joueurs.
Enfin, et cela s'inscrit dans les objectifs de Valve que nous venons d'évoquer, il est maintenant demandé aux usagers qui laissent un commentaire en désaccord avec le statut d'un jeu « vérifié Steam Deck » d'en préciser la raison. Ça reste facultatif, mais cela va une fois encore dans le bon sens.
Précisons tout de même que ces options ne sont pour l'heure liées qu'à la version bêta du client Steam. Valve n'a donné aucune indication sur le déploiement à la mouture « grand public » de son logiciel.