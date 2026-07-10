À la fin de la session, l'application génère une shortlist des jeux retenus, triable par genre, exportable et partageable. Une statistique s'affiche également en clôture : la valeur totale en euros des jeux achetés sans avoir jamais été lancés. C'est la même prise de conscience que Nintendo avait tenté de déclencher par email en avril auprès de ses propres joueurs, mais avec un outil interactif plutôt qu'un message culpabilisant à sens unique.

Aussi, voire plus utile pour sa liste de souhaits

Un mode secondaire permet d'appliquer la même mécanique à la wishlist Steam, utile pour décider ce que vous achèterez réellement après un excès de zèle post-conférence. Ce mode nécessite lui aussi un profil public.