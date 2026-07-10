Votre bibliothèque Steam déborde de jeux achetés en promo et jamais lancés. Dustpile, une web app gratuite sortie début juillet, leur applique la mécanique de Tinder pour vous forcer à faire enfin le tri.
La bibliothèque Steam du joueur moyen ressemble à un appartement dont on n'aurait décoré que l'entrée. Derrière les jaquettes qui défilent se cachent des dizaines, parfois des centaines de jeux achetés par réflexe lors d'une promotion (la faute à Valve, qui organise ses soldes avec le sadisme d'un boulanger plaçant les croissants juste devant la caisse), jamais installés, dont vous ne vous souvenez même plus. La plateforme de Valve héberge désormais plus de 120 000 jeux, avec près de 20 000 nouvelles sorties rien qu'en 2025 selon SteamDB — ce qui signifie que le problème du backlog empire à chaque trimestre, à chaque soldes d'été.
Dustpile, une web app développée par le développeur indépendant tolgatr0n (studio Dumbbell Games), s'attaque à ce problème avec une réponse qui a déjà fait son chemin dans le tri de photo : la mécanique de swipe des applications de rencontre. Vous faites glisser chaque jeu de votre bibliothèque vers la droite pour l'intégrer à une liste à jouer, vers la gauche pour l'écarter. C'est Tinder, mais les matchs ne sont pas contractuels et personne ne se retrouvera à devoir vous expliquer pourquoi il swipe gauche sur votre jeu préféré.
Le swipe s'invite dans votre backlog
Rien à installer, aucun compte à créer. Il suffit de coller le lien de son profil Steam public (c'est le seul prérequis non négociable) dans le champ prévu à cet effet, et Dustpile charge automatiquement l'ensemble des jeux non lancés de la bibliothèque. Chaque titre s'affiche sous forme de carte : pochette, tags de genre, score Metacritic, extraits d'avis utilisateurs, captures d'écran ou bande-annonce, prix actuel, et estimation du temps de complétion tirée de HowLongToBeat. De quoi prendre une décision éclairée sans avoir à ouvrir Steam une seule fois.
À la fin de la session, l'application génère une shortlist des jeux retenus, triable par genre, exportable et partageable. Une statistique s'affiche également en clôture : la valeur totale en euros des jeux achetés sans avoir jamais été lancés. C'est la même prise de conscience que Nintendo avait tenté de déclencher par email en avril auprès de ses propres joueurs, mais avec un outil interactif plutôt qu'un message culpabilisant à sens unique.
Aussi, voire plus utile pour sa liste de souhaits
Un mode secondaire permet d'appliquer la même mécanique à la wishlist Steam, utile pour décider ce que vous achèterez réellement après un excès de zèle post-conférence. Ce mode nécessite lui aussi un profil public.
Ce que Dustpile ne fait pas, en revanche : il ne modifie rien à votre bibliothèque Steam, n'archive ni ne supprime quoi que ce soit de votre compte. Steam dispose d'une fonctionnalité native pour masquer des jeux de votre bibliothèque, utilisable en complément si vous voulez aller au bout du rangement. Dustpile est une boussole, pas un balai.
L'application supporte 12 langues, reste entièrement gratuite, et tolgatr0n n'a annoncé aucun plan de monétisation. Depuis sa mise en ligne début juillet, les retours signalent un effet secondaire inattendu : après avoir vu le montant total affiché en fin de parcours, les prochaines soldes Steam paraissent légèrement moins urgentes. Légèrement.