Lancé il y a huit ans de cela par la société Epic Games avec, pour objectif affiché, de faire plaisir aux joueurs comme aux développeurs, l'Epic Games Store se présente comme le principal concurrent de Steam sur PC.

Un concurrent qui vise à mieux redistribuer l'argent aux développeurs de jeux vidéo en ne prenant qu'une commission de 12 % sur les ventes réalisées… là où Steam « se goinfrerait » avec une commission de 30 %. De fait, cet argent mieux redistribué profiterait aux studios de développement et, par voie de conséquence, aux joueurs qui pourraient profiter de jeux moins onéreux.

Pour se faire connaître auprès des joueurs, l'Epic Games Store a d'ailleurs mis en place une politique très particulière : chaque semaine, un ou deux jeux sont proposés gratuitement. Et pas gratuitement, juste le temps d'un week-end, les jeux en question sont ajoutés à votre compte Epic Games pour toujours. Libre à vous d'y jouer maintenant, dans trois mois, dans quatre ans.