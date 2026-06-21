Malgré des progrès bien réels au fil des années, le client de l'Epic Games Store reste très loin de celui de la plateforme numéro un, Steam.
Le lancement de la nouvelle version du client de l'Epic Games Store – la « v2 » – est maintenant mentionné sur la feuille de route à 12 mois de son éditeur.
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Une politique commerciale arrangeante…
Lancé il y a huit ans de cela par la société Epic Games avec, pour objectif affiché, de faire plaisir aux joueurs comme aux développeurs, l'Epic Games Store se présente comme le principal concurrent de Steam sur PC.
Un concurrent qui vise à mieux redistribuer l'argent aux développeurs de jeux vidéo en ne prenant qu'une commission de 12 % sur les ventes réalisées… là où Steam « se goinfrerait » avec une commission de 30 %. De fait, cet argent mieux redistribué profiterait aux studios de développement et, par voie de conséquence, aux joueurs qui pourraient profiter de jeux moins onéreux.
Pour se faire connaître auprès des joueurs, l'Epic Games Store a d'ailleurs mis en place une politique très particulière : chaque semaine, un ou deux jeux sont proposés gratuitement. Et pas gratuitement, juste le temps d'un week-end, les jeux en question sont ajoutés à votre compte Epic Games pour toujours. Libre à vous d'y jouer maintenant, dans trois mois, dans quatre ans.
Au départ, cette politique promotionnelle ne devait durer qu'un an, mais face à son succès, Epic Games a décidé de la maintenir et, mieux, chaque année au moment des fêtes de Noël, c'est même un jeu par jour qui est offert.
… qui ne masque pas des défauts techniques
Hélas, si la politique commerciale de l'Epic Games Store semble favorable aux joueurs comme aux développeurs, cela ne fait pas tout et le client, le logiciel utilisé pour y accéder, n'est clairement pas au niveau.
Epic Games a conscience des lacunes de son outil. La marque ne cherche pas à nier son manque de fonctionnalités ou sa relative lenteur. En février dernier, elle avouait déjà avoir (enfin !) décidé de reconstruire son outil pour aboutir à de meilleures performances. Un chantier majeur qui ne se fait pas en claquant des doigts, mais qui semble avancer.
Nos confrères de VideoCardz ont ainsi pu mettre la main sur les diapositives d'une nouvelle présentation du travail en cours. Une présentation qui évoque notamment une feuille de route à douze mois : d'ici un an, nous devrions donc pouvoir goûter cette nouvelle interface, la boutique dans son ensemble est repensée et cela ne concerne donc pas que le client.
Epic Games évoque par exemple de meilleures performances : il est question d'un « démarrage à froid 5 fois plus rapide » avec cette refonte. Dans le même ordre d'idées, Epic Games parle d'une « restauration du client 6,5 fois plus rapide depuis la tray bar de Windows ». Bien sûr, les performances ne font pas tout et Epic Games a d'autres éléments à faire valoir.
La nouvelle interface doit offrir un nouvel espace personnalisé avec des recommandations de jeux, des catégories à accès rapide et une nouvelle section « jeux phares ». On parle également de pages produits repensées de sorte que les joueurs aient un accès plus direct aux communautés et aux données de progression. On devrait donc pouvoir dire adieu aux « bêtes » fiches produits statiques actuellement en place.