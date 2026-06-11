Valve a annoncé la fin de son programme de cartes-cadeaux physiques Steam dans les magasins. Valve l'a lancé en 2012, dans des milliers d'enseignes partenaires. Ce produit disparaîtra des rayons d'ici fin 2026, sans réapprovisionnement. En cause, une fraude persistante à laquelle des années de restrictions successives n'ont pas mis fin. Mais les cartes numériques sont toujours disponibles.
Depuis 2012, on pouvait acheter une carte-cadeau Steam en caisse, à côté des recharges PlayStation ou des cartes Roblox. Quatorze ans plus tard, Valve y met fin. L'entreprise ne réapprovisionnera plus les stocks chez les enseignes partenaires. Selon Valve, les détaillants écouleront l'ensemble des cartes d'ici la fin 2026. On peut encore activer les cartes déjà achetées sur Steam, sous réserve des législations locales.
Pendant des années, Valve a multiplié les restrictions sans parvenir à endiguer la fraude. L'entreprise a d'abord travaillé avec les distributeurs et les autorités judiciaires, puis ajouté des avertissements anti-arnaque sur les emballages. Elle a aussi limité l'activation au solde en devise du portefeuille Steam de l'utilisateur, restreint la disponibilité en rayon et retiré les cartes ponctuellement à la moindre activité suspecte. Aucune de toutes ces mesures de prévention n'a suffi. Dans une mise à jour de sa FAQ, Valve reconnaît que les fraudeurs ont contourné chaque nouvelle restriction, et qu'ils ont continué d'escroquer des utilisateurs Steam et des particuliers sans lien avec la plateforme.
Les fraudeurs exploitent un script bien connu, indépendant de la marque
Inutile de faire preuve d'imagination ou d'exclusivité pour arnaquer. Il suffit d'un téléphone. Le fraudeur se fait passer pour un agent des impôts ou un technicien de support. Il saisit sa proie en exigeant un paiement immédiat, avec interdiction d'en parler à quiconque ou de raccrocher. Il intime alors l'ordre à la victime de se rendre dans une enseigne pour y acheter une carte Steam d'un montant défini. Dès qu'elle lit le code au téléphone, l'argent raccroche et s'évapore dans la nature sans recours possible.
Cette mise en scène que l'on retrouve notamment dans de nombreux cas d'arnaque au faux conseiller bancaire est la favorite des fraudeurs parce qu'elle répond à plusieurs contraintes pratiques à la fois. L'acheteur n'a ni compte bancaire à ouvrir ni identité à décliner. Dès que le code est annoncé au téléphone, la victime n'a aucun recours. La Federal Trade Commission américaine évalue à plus de 90 millions d'euros par an les pertes déclarées après des arnaques aux cartes-cadeaux de toutes marques. Les fraudeurs font exactement la même chose avec les cartes Fortnite et Roblox. Au Canada, les régulateurs placent Steam parmi les marques les plus exploitées, du fait de son audience mondiale.
Les cartes numériques toujours disponibles, avec plus de traçabilité
Valve, qui vient de confirmer la sortie estivale de Steam Machine et Steam Frame ne supprime pas l'ensemble du programme de cadeaux. En 2017, l'entreprise a introduit des cartes numériques directement liées à des comptes Steam. L'an dernier, Valve a aussi déployé un accès invité pour les achats-cadeaux, qui autorise l'envoi de crédit Steam à un proche sans compte utilisateur préalable. On peut toujours y recourir.
Avec le format physique, on achète en espèces sans décliner son identité, et quiconque peut activer la carte sans compte préexistant. Avec le numérique, en revanche, le joueur et son moyen de paiement sont identifiés à chaque transaction. Un fraudeur peut toujours tenter l'arnaque, mais les enquêteurs y trouvent davantage de traces identifiables.
Pour l'heure, Valve est la seule plateforme à avoir pris cette décision radicale. Microsoft, avec ses cartes Xbox, ou Nintendo, avec les cartes eShop, ne se sont pas manifestés. Mais l'on se souvient qu'Apple avait dû régler un recours collectif en Californie pour avoir perçu des commissions sur des transactions frauduleuses liées à ses propres cartes-cadeaux. Valve préfère couper le robinet à fraudes plutôt que de débourser des sommes astronomiques en class-actions.
- Magasin varié et régulièrement mis à jour.
- Nombreuses fonctionnalités sociales.
- Chat vocal satisfaisant sur le multijoueur.