Depuis 2012, on pouvait acheter une carte-cadeau Steam en caisse, à côté des recharges PlayStation ou des cartes Roblox. Quatorze ans plus tard, Valve y met fin. L'entreprise ne réapprovisionnera plus les stocks chez les enseignes partenaires. Selon Valve, les détaillants écouleront l'ensemble des cartes d'ici la fin 2026. On peut encore activer les cartes déjà achetées sur Steam, sous réserve des législations locales.

Pendant des années, Valve a multiplié les restrictions sans parvenir à endiguer la fraude. L'entreprise a d'abord travaillé avec les distributeurs et les autorités judiciaires, puis ajouté des avertissements anti-arnaque sur les emballages. Elle a aussi limité l'activation au solde en devise du portefeuille Steam de l'utilisateur, restreint la disponibilité en rayon et retiré les cartes ponctuellement à la moindre activité suspecte. Aucune de toutes ces mesures de prévention n'a suffi. Dans une mise à jour de sa FAQ, Valve reconnaît que les fraudeurs ont contourné chaque nouvelle restriction, et qu'ils ont continué d'escroquer des utilisateurs Steam et des particuliers sans lien avec la plateforme.