Le FBI vient de mettre à disposition un formulaire de signalement pour retrouver les joueurs qui ont téléchargé BlockBlasters, Chemia, Dashverse, DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi ou Tokenova sur Steam. Des malwares étaient cachés dans ces titres, capables d'aspirer identifiants, cookies de session, données bancaires et portefeuilles crypto. Toutes les identités communiquées seront gardées confidentielles, et les victimes pourraient bénéficier d'une restitution en vertu de la loi fédérale américaine. Pour se signaler, un formulaire est disponible sur le site du FBI, ou par e-mail à Steam_Malware@fbi.gov.

Valve a confirmé sa coopération avec les autorités et envoyé des notifications directes à certains joueurs. Plusieurs d'entre eux ont d'abord pris ces messages pour du phishing, au point de les signaler sur Reddit avant de comprendre qu'ils étaient authentiques.