Valve met les points sur les « i » alors que les projets autour de Linux Arm se multiplient dans le sillage de la sortie du Steam Frame.
À toutes fins utiles, Valve rappelle que Steam pour Linux ne prend toujours pas officiellement en charge les plateformes Arm. Une position qui contraste avec le lancement du Steam Frame, un casque conçu autour du Snapdragon 8 Gen 3 avec une architecture Arm64.
Un client Steam Arm64, mais pas de support officiel
Les projets communautaires se multiplient et plusieurs utilisateurs ont annoncé avoir réussi à faire tourner des portages de SteamOS sur diverses machines à base de processeur Arm.
Ainsi, un ambitieux projet récemment mis en avant par le site RetroHandhelds a permis de découvrir le travail de l'équipe Rocknix. Ces derniers ont récemment annoncé que Steam est désormais pris en charge et qu'il permet des jeux Linux natifs ainsi que des jeux Windows via Proton. Une fonctionnalité accessible à des machines à base de Snapdragon 8 Gen 2 comme l'AYN Odin 2 ou la Retroid Pocket 6 par exemple.
Il ne faut toutefois pas prendre cette réussite de l'équipe Rocknix pour un cas général. Ainsi, un utilisateur de console AYN Odin 3 a remonté un bug sur sa console équipée d'une puce Snapdragon 8 Elite et utilisant une version native Arm64 du client Steam. Le bug en question est lié au décodage matériel de vidéos AV1 sur sa console. En effet, les capacités AV1 de la puce Qualcomm ne seraient pas exploitées par Steam.
En réponse au signalement du bug par l'usager sur la plateforme de suivi de la version bêta du client Steam pour Linux Arm64, Valve a été très clair. Tout d'abord, le signalement en question a été fermé. Dans un second temps, Valve a précisé que Steam pour Linux n'est pas actuellement pris en charge sur les appareils Arm. Une fin de non-recevoir en quelque sorte.
Le Steam Frame reste une exception
La situation peut sembler paradoxale pour un profane car Valve dispose pourtant bien d'un client Steam natif pour les plateformes Arm64. Comme toujours, le diable se cache dans les détails.
En effet, si Valve dispose bien d'une telle version, elle est avant tout destinée à ses propres solutions matérielles. Elle n'a donc pas vocation à être utilisée sur tous les appareils – et ils sont nombreux – sur base Arm64. Si Valve a créé une telle variante, c'est avant tout pour la sortie du Steam Frame, son casque de réalité virtuelle dont l'architecture Arm64 repose sur le processeur Snapdragon 8 Gen 3 conçu par Qualcomm.
Le Steam Frame fonctionne bel et bien sur SteamOS, mais nous touchons là aux limites du support logiciel. Valve maîtrise tout sur le Steam Frame et peut donc être plus serein quant à la compatibilité logicielle. En revanche, il n'est pour l'heure pas question de prendre en charge la grande variété de machines plus ou moins proches, comme la console AYN Odin 3. Matériel, configuration, pilotes graphiques, les variations sont nombreuses et annoncer une prise en charge officielle engendrerait bien plus de travail pour les équipes support.
Pour l'utilisateur lambda, cette petite histoire rappelle que la mise à disposition d'un logiciel et son support sont deux choses bien différentes. Valve propose bien une version Arm64 de Steam, mais pour son propre matériel et il n'est pas (encore ?) question de gérer les autres appareils Linux Arm.