Les projets communautaires se multiplient et plusieurs utilisateurs ont annoncé avoir réussi à faire tourner des portages de SteamOS sur diverses machines à base de processeur Arm.

Ainsi, un ambitieux projet récemment mis en avant par le site RetroHandhelds a permis de découvrir le travail de l'équipe Rocknix. Ces derniers ont récemment annoncé que Steam est désormais pris en charge et qu'il permet des jeux Linux natifs ainsi que des jeux Windows via Proton. Une fonctionnalité accessible à des machines à base de Snapdragon 8 Gen 2 comme l'AYN Odin 2 ou la Retroid Pocket 6 par exemple.

Il ne faut toutefois pas prendre cette réussite de l'équipe Rocknix pour un cas général. Ainsi, un utilisateur de console AYN Odin 3 a remonté un bug sur sa console équipée d'une puce Snapdragon 8 Elite et utilisant une version native Arm64 du client Steam. Le bug en question est lié au décodage matériel de vidéos AV1 sur sa console. En effet, les capacités AV1 de la puce Qualcomm ne seraient pas exploitées par Steam.

En réponse au signalement du bug par l'usager sur la plateforme de suivi de la version bêta du client Steam pour Linux Arm64, Valve a été très clair. Tout d'abord, le signalement en question a été fermé. Dans un second temps, Valve a précisé que Steam pour Linux n'est pas actuellement pris en charge sur les appareils Arm. Une fin de non-recevoir en quelque sorte.