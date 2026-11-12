L'annonce tombe en tout cas en pleine « offensive » de l'État, le terme est peut-être un poil trop fort, État qui a mine de rien demandé à chaque ministère, opérateurs compris, de rendre cet automne une feuille de route pour réduire ses dépendances extra-européennes. La CNAM (Caisse nationale de l'assurance maladie), voisine de la CNAF au sein de la Sécu, a entrepris en avril de basculer ses 80 000 agents sur LaSuite, les outils collaboratifs de l'État. Le CNRS vient tout juste d'annoncer la bascule de 50 000 boîtes mail de Microsoft Exchange vers PARTAGE, la messagerie de RENATER. Et la DINUM a engagé la migration de ses propres postes vers Sécurix et Bureautix, deux configurations Linux sous licence libre.