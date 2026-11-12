La Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF) déploie 2 400 ordinateurs en libre-service sous Linux dans les CAF. Le système retenu, celui de l'éditeur IGEL, interroge toutefois sur la souveraineté numérique revendiquée par l'organisme public.
La CNAF a annoncé, ce jeudi 12 novembre, le déploiement de 2 400 nouveaux ordinateurs en libre-service sous Linux dans les accueils des CAF, en revendiquant une action XXL de souveraineté numérique. Le système d’exploitation, fourni par l'éditeur allemand IGEL, promet davantage de sécurité et laisse aux équipes locales la main sur la gestion des postes. Sauf que le choix des Allocations familiales françaises tranche quelque peu avec celui d'autres administrations, passées ces derniers mois au véritable logiciel libre.
Un Linux verrouillé pour les ordinateurs des CAF
En coulisses, la CAF n'a pas seulement changé de logiciel, non, elle a refait toute la mécanique de ces postes, du réseau qui les relie au système d’exploitation, fourni par IGEL. Ce système est dit « immuable », autrement dit verrouillé. Dans le détail, ses fichiers essentiels sont en lecture seule, comme un document protégé qu'on peut ouvrir sans pouvoir le modifier. Ni un logiciel malveillant ni une fausse manipulation ne peuvent donc toucher au cœur de la machine. Sur des ordinateurs utilisés par le public du matin au soir, c'est une protection précieuse, à laquelle la Caisse nationale des Allocations familiales ajoute la promesse d'un parc plus facile à faire évoluer.
La CNAF met aussi en avant la souplesse du dispositif. En effet, les responsables d'accueil peuvent désormais gérer et configurer eux-mêmes ces ordinateurs. Laurent Treluyer, le directeur général délégué chargé des systèmes d'information de la CNAF, estime que le projet traduit « la volonté de garder la maitrise de nos choix technologiques », tout en offrant aux usagers un accueil numérique « toujours plus accessible, sécurisé et performant ».
Le dispositif s'adresse aux 13,6 millions d'allocataires, qui peuvent y avancer seuls ou épaulés par un conseiller. Côté IGEL, Irfan Khurshid, directeur de la réussite client, vante sa plateforme IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform, chargée d'assurer « une gestion centralisée et simplifiée de milliers de terminaux ». Il y voit surtout la preuve que les institutions publiques peuvent « renforcer leur souveraineté numérique sans compromettre la sécurité ». Le compliment est appuyé, mais il mérite que nous creusions un peu en profondeur.
Souveraineté numérique, oui, mais sous licence
Car IGEL OS repose bien sur Linux, mais ce n'est pas un logiciel libre, dont chacun pourrait consulter, modifier et redistribuer le code. C'est un produit commercial, vendu sous licence et piloté depuis la plateforme de son éditeur. La CNAF diversifie ses solutions, comme elle s'y engage, mais elle confie le système de ses 2 400 postes à un seul fournisseur. IGEL a beau saluer des organismes publics capables de « reprendre davantage le contrôle » de leur infrastructure numérique, la clé reste partagée. Et sur le coût comme sur la durée du contrat, les deux parties restent muettes.
L'annonce tombe en tout cas en pleine « offensive » de l'État, le terme est peut-être un poil trop fort, État qui a mine de rien demandé à chaque ministère, opérateurs compris, de rendre cet automne une feuille de route pour réduire ses dépendances extra-européennes. La CNAM (Caisse nationale de l'assurance maladie), voisine de la CNAF au sein de la Sécu, a entrepris en avril de basculer ses 80 000 agents sur LaSuite, les outils collaboratifs de l'État. Le CNRS vient tout juste d'annoncer la bascule de 50 000 boîtes mail de Microsoft Exchange vers PARTAGE, la messagerie de RENATER. Et la DINUM a engagé la migration de ses propres postes vers Sécurix et Bureautix, deux configurations Linux sous licence libre.
Concernant le budget, la Cour des comptes a rappelé en octobre que l'État dépense environ 100 millions d'euros par an en bureautique, et que Microsoft se taille la plus grosse part. Généraliser le logiciel libre permettrait d'en économiser 30 à 65 millions chaque année, et la Cour recommande une migration étalée sur trois à quatre ans dès 2027. La gendarmerie, qui a tourné le dos à la suite Office il y a une vingtaine d'années et fait tourner 72 000 portables sous GendBuntu, en a fait la démonstration. La CNAF a fait un premier pas, mais reste à voir dans quelle direction.