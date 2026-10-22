À l'autre bout, on retrouve deux administrations ayant misé sur le logiciel libre, dont le code est ouvert, modifiable et réutilisable. La gendarmerie s'y est convertie dès le début des années 2000, et ce jusqu'au système d'exploitation . Imaginez que 72 000 ordinateurs portables tournent sous GendBuntu, sa version maison de Linux. La direction générale des finances publiques (DGFiP), elle, a délaissé Office à la fin des années 2000, surtout pour des raisons de coût. La bascule quand même des limites, puisque la gendarmerie conserve 2 500 postes sous Windows et Office, pour des logiciels métier qui ne tournent que sous Windows ou pour échanger avec les autres ministères, et les administrations qui mêlent les deux mondes se heurtent à des macros mal reprises ou à des fichiers qui s'affichent de travers. Chez les agents, le verdict de la Cour est plus surprenant. Les enquêtes internes montrent une satisfaction comparable, que l'on tape ses courriers sous LibreOffice ou sous Word.