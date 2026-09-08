Bien évidemment la Suisse n'est pas le seul pays à avoir amorcé sa transition. En France, une partie des postes de l'administration a basculé sous Linux. Le CNRS a choisi de migrer vers LaSuite, la suite bureautique développée par la Dinum. De son côté, le Danemark a abandonné Windows et Office au profit du logiciel libre. En Allemagne, le Land de Schleswig-Holstein a déjà retiré les logiciels Microsoft de quatre postes de travail sur cinq. Microsoft met en avant son offre Sovereign Cloud. Celle-ci promet de garder les données en Europe, avec un chiffrement sous le contrôle du client. Reste que l'entreprise reste américaine, et donc soumise au Cloud Act. La firme de Redmond investit par ailleurs plus de 325 millions de francs suisses dans ses infrastructures IA et cloud du pays, en partie pour désamorcer cet argument de souveraineté.