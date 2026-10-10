Avant même de parler de Pulsar, le XB273U F5 présente une qualité appréciable : son réglage d’usine est très convaincant. Nous avons relevé une température de couleur moyenne de 6 413 K, très proche de la référence de 6 500 K. Même constat pour le gamma, mesuré en moyenne à 2,175 face à une cible de 2,2. L’échelle de gris affiche un Delta E moyen de 1,6. Sur notre mesure des couleurs en SDR, le Delta E moyen atteint 2,09, avec un maximum de 4,15. Quelques écarts deviennent donc perceptibles sur certaines teintes, mais l’ensemble reste suffisamment juste pour profiter de l’écran sans éprouver immédiatement le besoin de le calibrer. Ce n’est évidemment pas un moniteur destiné au mastering ou à un travail colorimétrique exigeant. Pour un modèle pensé avant tout pour le jeu compétitif, le résultat est néanmoins très satisfaisant.