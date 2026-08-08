Xiaomi se fait rare dans le domaine des écrans gamer. Cependant, le fabricant revient là où on ne l'attend pas. Avec le Curved Gaming Monitor G34WQi, Xiaomi renouvelle son écran gaming ultrawide de 34 pouces. Cette version 2026 conserve une dalle VA incurvée en UWQHD, mais porte sa fréquence de rafraîchissement à 180 Hz.
- Bonne fluidité à 180 Hz
- Large couverture de l’espace P3
- Deux entrées DisplayPort
- Menu OSD clair et intuitif
- Consommation modérée
- Transitions sombres parfois lentes
- Quelques pointes de reverse ghosting
- Absence de port USB-C et de hub USB
- Montage du socle peu pratique
- Légère fuite de lumière sur la partie inférieure
Si le marché des écrans gaming est déjà bien rempli, avec des constructeurs comme Asus, MSI, Acer, LG ou Philips, Xiaomi entend bien avoir sa part du gâteau. Le fabricant propose ici un moniteur de 34 pouces au format 21:9, affiché autour de 300 euros, avec une dalle VA incurvée et une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz. De quoi séduire les joueurs en quête de confort et de performances, à moindre prix.
Reste à savoir si cette formule accessible offre un compromis convaincant entre immersion, fluidité et qualité d’image. Nous avons passé deux semaines avec le Curved Gaming Monitor G34WQi, voici notre verdict.
Nos mesures sur le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
Performances
Le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi livre des résultats satisfaisants en matière de latence. Nous avons mesuré une latence d’affichage de 3 ms à 180 Hz. Le résultat est cohérent avec le positionnement de ce moniteur ultrawide, qui mise davantage sur l’immersion et le confort du format 21:9 que sur une utilisation purement compétitive.
L’input lag sur le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
|Input lag
|Valeur
|Moyenne*
|16,7 ms
|Minimum
|14 ms
|Maximum
|19,6 ms
|Affichage seul
|3 ms
*Moyenne établie sur 200 mesures.
La mesure click-to-photon atteint donc une moyenne de 16,7 ms, avec des valeurs comprises entre 14 et 19,6 ms. La latence reste suffisamment basse pour ne pas gêner la majorité des joueurs, y compris dans les titres rapides. Le passage à 180 Hz apporte une fluidité sensible dans les déplacements et les mouvements de caméra, même si le G34WQi ne peut logiquement pas prétendre à la réactivité des moniteurs OLED à 240 ou 360 Hz.
Côté temps de réponse, les résultats sont plutôt convaincants pour une dalle VA. Le relevé GtG affiche une moyenne de 3,3 ms, avec un maximum mesuré à 10,4 ms. Cette valeur maximale concerne une transition depuis le noir, ce qui met en évidence la difficulté habituelle des dalles VA à gérer rapidement certains changements dans les tons sombres.
Temps de réponse sur le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
|Mesure GtG
|Valeur
|Temps de réponse moyen
|3,3 ms
|Temps de réponse max
|10,4 ms
|Overshoot moyen
|3,8 %
|Overshoot max
|44,2 %
|Transitions < 1 ms
|1,4 %
L’overshoot moyen reste contenu à 3,8 %, ce qui traduit un comportement globalement propre sur la majorité des transitions. Les résultats sont toutefois moins homogènes dans le détail. Certaines transitions entre niveaux de gris clairs entraînent des dépassements nettement plus élevés, avec un maximum positif de 34,5 % et un maximum négatif de 44,2 %.
Ces pointes restent isolées, mais montrent que l’overdrive manque d’homogénéité. Certaines transitions claires peuvent produire du reverse ghosting, tandis que quelques passages depuis le noir demeurent trop lents pour suivre pleinement le rafraîchissement à 180 Hz. Dans l’ensemble, une grande partie des transitions reste suffisamment rapide pour accompagner les 180 Hz, malgré un comportement moins convaincant dans certains tons sombres.
Qualité d'image
Le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi s’appuie sur une dalle VA de 34 pouces au format 21:9, avec une définition de 3 440 × 1 440 pixels. Cette combinaison offre une surface d’affichage confortable et une densité de pixels suffisante pour le jeu comme pour la bureautique. La technologie VA lui permet également de profiter d’un contraste natif généralement supérieur à celui des dalles IPS, même si les angles de vision et la réactivité dans les tons sombres restent plus limités.
Nos mesures montrent une image globalement convaincante pour un moniteur ultrawide accessible, mais aussi une restitution imparfaite à la sortie du carton. La colorimétrie manque de précision en SDR, tandis que le mode HDR se distingue davantage par sa couverture étendue de l’espace P3 et par un pic lumineux supérieur à 500 cd/m² que par son contraste dynamique.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
En SDR, la colorimétrie manque un peu de précision à la sortie du carton. Nous avons mesuré un Delta E moyen de 3,55, avec un maximum de 6,09. Les écarts ne sont pas rédhibitoires pour le jeu ou le multimédia, mais certaines nuances s’éloignent suffisamment de leur cible pour être perceptibles.
L’échelle de gris confirme cette tendance. Le Delta E moyen atteint 4,7, tandis que la température de couleur s’établit à 6 874 K. L’image apparaît donc légèrement plus froide que la référence de 6 500 K, avec une composante rouge qui diminue progressivement dans les niveaux de gris les plus lumineux.
Le gamma moyen est mesuré à 2,118. Il reste assez proche de la cible de 2,2, mais la courbe manque de régularité. Une partie des tons intermédiaires est affichée de manière un peu trop claire, ce qui peut légèrement réduire la profondeur perçue de certaines scènes.
Le bilan SDR reste convenable pour un moniteur gaming de cette gamme de prix. L’image n’est pas parfaitement juste en sortie de carton et l’écran ne se destine pas en priorité aux travaux colorimétriques exigeants, mais les écarts restent acceptables pour le jeu, la bureautique et la consommation de contenus.
La suite de nos mesures en HDR
En HDR, le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi livre des résultats corrects pour un moniteur VA de cette gamme, sans toutefois masquer les limites de son rétroéclairage.
Côté colorimétrie, nous avons mesuré un Delta E 2000 moyen de 3,1, avec un maximum de 5,55. Le résultat reste légèrement au-dessus du seuil de 3 généralement retenu pour considérer les écarts comme difficiles à percevoir, mais la restitution demeure globalement cohérente dans les jeux et les contenus HDR.
La luminosité maximale atteint 517 cd/m². Le moniteur dépasse donc sensiblement les 400 cd/m² associés à sa certification DisplayHDR 400 et conserve une réserve suffisante pour renforcer l’éclat des hautes lumières.
Le suivi de la courbe EOTF est globalement correct. La luminance mesurée reste légèrement supérieure à la référence dans les basses lumières, avant de passer sous la cible. Le tone mapping manque donc d’une parfaite régularité, mais l’écart reste relativement contenu sur l’ensemble de la courbe.
La couverture colorimétrique constitue l’un des points forts du G34WQi. Nous avons relevé 96,05 % de l’espace UHDA-P3 et 70,78 % du BT.2020. Le moniteur couvre donc presque intégralement l’espace P3, ce qui lui permet de restituer une palette étendue et des couleurs suffisamment riches dans les contenus compatibles. Le BT.2020 reste, comme souvent sur ce type d’écran, plus partiellement couvert.
Le bilan HDR demeure néanmoins à nuancer. La couverture colorimétrique est généreuse et le pic lumineux supérieur à 500 cd/m² est appréciable à ce niveau de prix. En l’absence de rétroéclairage local, le moniteur ne peut pas ajuster finement la luminance selon les différentes zones de l’image. Le contraste HDR reste donc entièrement dépendant du contraste natif de la dalle. Le HDR apporte donc un gain visible en intensité et en richesse des couleurs, sans offrir le contraste ni l’impact d’un écran MiniLED ou OLED.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi embarque une dalle VA de 34 pouces, incurvée à 1500R. Sa définition de 3 440 × 1 440 pixels offre une densité d’affichage confortable pour cette diagonale, aussi bien dans les jeux que pour les usages bureautiques. À une distance normale d’utilisation, la finesse d’affichage est suffisante pour que la trame de pixels reste discrète.
Comme attendu avec une dalle VA, les noirs ne peuvent rivaliser avec ceux d’un écran OLED. Ils restent toutefois plus convaincants que sur la plupart des dalles IPS. Mais Xiaomi se débrouille bien, avec des tons sombres convaincants et un meilleur contraste que sur de nombreuses dalles IPS classiques que nous avons pu tester.
Les angles de vision restent suffisants lorsque l’on est installé face à l’écran. En revanche, la colorimétrie et le contraste se dégradent sensiblement dès que l’on s’écarte de l’axe, un comportement classique des dalles VA.
Si les couleurs sont satisfaisantes pour le prix, le HDR reste toutefois limité, et met en évidence la différence entre une dalle VA et une très bonne dalle MiniLED. En effet, les couleurs ne sont pas les plus vives que nous ayons pu voir sur un écran gaming.
La fréquence d'affichage de 180 Hz offre une fluidité suffisante pour l'immense majorité des jeux. Nous avons pu faire quelques parties de Cyberpunk 2077 et d'Alan Wake II avec, avec une bonne sensation de fluidité, notamment dans les déplacements et les mouvements de caméra.
À travers les différentes mires utilisées, nous avons constaté une très légère fuite de lumière sur la partie basse de l'écran. Très discrète, cette fuite de lumière devient difficile à percevoir en usage courant, que ce soit en jeu ou en bureautique.
Expérience au quotidien
Audio
Le G34WQi n’intègre aucun haut-parleur. Xiaomi se limite à une sortie jack 3,5 mm, qui permet de connecter un casque, des écouteurs ou des enceintes externes.
Interface et fonctionnalités
Le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi adopte un menu OSD clair et simple. On est loin des effets "gaming" ultra-présents sur les écrans gamer Asus comme le ROG Strix OLED XG32UCWG, L’interface va à l’essentiel, avec une organisation claire et des réglages faciles à retrouver.
Le mode d'image (par défaut inaccessible quand on active le mode jeu), permet de régler la luminosité, le contraste, la température de couleur, ainsi que la teinte et la saturation de l'image.
Le menu "Mode jeu" présente les diverses fonctionnalités de ce mode, avec des pré-réglages d'affichage disponibles comme FPS, RPG ou MOBA. Xiaomi semble miser sur la simplicité. On peut régler la luminosité et le contraste de chaque mode indépendamment.
Les réglages avancés permettent d'activer ou non la fonction AdaptiveSync, le HDR, ainsi que le crosshair au centre de l'écran notamment.
Enfin, dans les fonctionnalités intéressantes, on retrouve le mode PIP/PBP. Ce dernier propose un schéma de chaque mode. Xiaomi marque un bon point dans ce menu OSD aux paramètres pourtant limités.
L’ensemble reste cohérent avec le positionnement tarifaire du moniteur. Les réglages essentiels sont présents, même si les utilisateurs les plus exigeants pourront trouver les possibilités de personnalisation limitées.
Consommation électrique
Avec une consommation relative de 80,7 W/m² à 150 cd/m², le G34WQi se montre plutôt sobre pour un moniteur ultrawide de 34 pouces.
Design et connectiques
Esthétiquement, le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi adopte un design soigné, avec un socle peu encombrant et une coque blanche qui le distingue de nombreux écrans gaming. La partie avant du socle reste suffisamment fine pour pouvoir glisser un clavier au-dessus lorsque l’écran n’est pas utilisé. Le montage réclame toutefois l’installation de quatre petites vis, là où de nombreux concurrents proposent désormais un assemblage sans outil.
Le pied est joli, le design est soigné, avec une coque blanche sur les côtés et l'arrière, parée d'une écriture "G SERIES". Un passe-câbles est naturellement disponible, comme à l'accoutumée sur les écrans, surtout les modèles gaming.
Au dos, l'écran propose un rétroéclairage faisant le tour de la fixation de la dalle à son pied. Ce rétroéclairage apporte une touche esthétique, mais sa faible intensité ne permet pas de créer un véritable éclairage d’ambiance derrière l’écran.
Le dos est également travaillé, avec une coque blanche et une inscription "Xiaomi 34" dessus.
La dalle incurvée propose des bords de 5 mm en haut comme sur les côtés, celui d'en bas étant naturellement un peu plus épais.
La connectique comprend deux entrées HDMI, deux DisplayPort et une sortie jack 3,5 mm. L’absence de hub USB et de port USB-C limite en revanche la polyvalence du moniteur, notamment pour connecter un ordinateur portable avec un seul câble.
Test Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi : l'avis de Clubic
Le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 coche l'essentiel des cases attendues sur un écran ultrawide accessible. Sa dalle VA courbée en 3440 x 1440 pixels offre une qualité d'image satisfaisante au quotidien, avec un contraste supérieur à ce que proposent les dalles IPS classiques et des tons sombres convaincants. La présence de deux ports DisplayPort et du mode PIP/PBP constitue une bonne surprise à ce niveau de prix.
L'écran révèle toutefois les limites inhérentes à sa dalle VA et à son positionnement tarifaire. Le HDR reste en retrait, et la colorimétrie perd en fidélité dès que l'on s'écarte de l'axe central. L'absence totale de connectique USB et un montage du pied peu pratique viennent s'ajouter à la liste des concessions faites par Xiaomi pour tenir ce tarif. Autant de compromis qui ne surprendront pas les habitués du segment d'entrée de gamme, mais qui méritent d'être connus avant achat.
En définitive, le G34WQI version 2026 remplit son contrat. Celui d'un écran gaming ultra-large accessible, sans prétention démesurée. Il s'adresse avant tout aux joueurs qui cherchent à s'équiper en grand format à prix contenu. S'il faut composer avec les limites d'une dalle VA, il reste un investissement intéressant.
- Bonne fluidité à 180 Hz
- Large couverture de l’espace P3
- Deux entrées DisplayPort
- Menu OSD clair et intuitif
- Consommation modérée
- Transitions sombres parfois lentes
- Quelques pointes de reverse ghosting
- Absence de port USB-C et de hub USB
- Montage du socle peu pratique
- Légère fuite de lumière sur la partie inférieure
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure d'Input Lag Leo Bodnar.
Fiche technique Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi (2026)
Résumé
|Taille d'écran
|34 pouces
|Définition
|3440 x 1440 px
|Format d'écran
|21/9
|Type de dalle
|VA
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, AMD FreeSync
|HDR
|VESA DisplayHDR 400
|Fréquence de rafraîchissement
|180Hz
|Temps de réponse
|1ms
|Type d'écran
|LED
Affichage
|Taille d'écran
|34 pouces
|Définition
|3440 x 1440 px
|Format d'écran
|21/9
|Type de dalle
|VA
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, AMD FreeSync
|HDR
|VESA DisplayHDR 400
|Luminosité
|350 nits (typique) / 400 nits (pic)
|Contraste
|3500:1 (typique)
|Profondeur de couleur
|8 bit + FRC
|Fréquence de rafraîchissement
|180Hz
|Temps de réponse
|1ms
Écran
|Type d'écran
|LED
|Écran large
|Oui
|Écran incurvé
|Oui
|Sans bordures
|Oui
|Écran tactile
|Non
Ergonomie
|Angle d'inclinaison avant
|-5°
|Angle d'inclinaison arrière
|+21°
|Écran pivotable
|Non
|Pied réglable en hauteur
|Oui
|Pied amovible
|Oui
|Fixation VESA
|75 x 75 mm
Connectique
|Entrées vidéo
|DisplayPort 1.4 x2, HDMI 2.0 x2
|Sorties audio
|Prise casque Jack 3.5mm
Caractéristiques physiques
|Largeur
|811.3mm
|Hauteur
|521.5mm
|Profondeur
|277.3mm
|Largeur (sans pied)
|811.3m
|Poids
|6.5kg
Alimentation
|Alimentation interne
|Non
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