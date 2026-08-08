La couverture colorimétrique constitue l’un des points forts du G34WQi. Nous avons relevé 96,05 % de l’espace UHDA-P3 et 70,78 % du BT.2020. Le moniteur couvre donc presque intégralement l’espace P3, ce qui lui permet de restituer une palette étendue et des couleurs suffisamment riches dans les contenus compatibles. Le BT.2020 reste, comme souvent sur ce type d’écran, plus partiellement couvert.



Le bilan HDR demeure néanmoins à nuancer. La couverture colorimétrique est généreuse et le pic lumineux supérieur à 500 cd/m² est appréciable à ce niveau de prix. En l’absence de rétroéclairage local, le moniteur ne peut pas ajuster finement la luminance selon les différentes zones de l’image. Le contraste HDR reste donc entièrement dépendant du contraste natif de la dalle. Le HDR apporte donc un gain visible en intensité et en richesse des couleurs, sans offrir le contraste ni l’impact d’un écran MiniLED ou OLED.