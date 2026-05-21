Ces manipulations effectuées, il est temps de tester l’impact du Pulsar sur nos jeux favoris. D’emblée, les habitués de G-Sync et ULMB seront impressionnés de voir combien l’image est plus lumineuse : la différence saute aux yeux en activant/désactivant Pulsar depuis le moniteur ASUS : Pulsar permet de flirter avec les 500 nits alors que l’ULMB 2 plafonne autour de 280 nits.

Avant de vérifier l’action de Pulsar sur le flou de mouvement, un petit tour du côté de la latence système s’impose. Après tout, la technologie est d'abord pensée pour l'eSport, un domaine où la latence est la clé de bons résultats. Sur le papier, l’ASUS semble cocher toutes les cases : fréquence de 360 Hz, temps de réponse de 1 ms, intégration de Reflex et présence d’un Latency Analyzer pour mesurer cela soi-même.