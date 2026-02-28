Depuis quelques années déjà, impossible d’ignorer la montée en puissance de l’OLED dans l’univers du gaming PC. Avec son nouveau EX271UZ, BenQ fait le choix d’une dalle QD OLED (4eme generation) de 27 pouces en définition 4K (3840 x 2160 pixels). Une combinaison qui, il y a encore quelques années, relevait presque du fantasme pour les joueurs PC.

On le rappelle, l’OLED apporte ce que les technologies LCD peinent encore à égaler : des noirs absolus, un contraste quasi infini et une précision lumineuse pixel par pixel. Dans un jeu comme Elden Ring, lorsque vous traversez les terres brumeuses de l’Entre-terre, chaque source lumineuse (torche, sortilège, éclat spectral…) tranche littéralement avec l’obscurité ambiante. Les grottes ne sont plus simplement sombres : elles sont abyssales. Et ne parlons pas des survival horror ou encore des jeux se déroulant dans l’espace.