Dans un marché saturé de moniteurs gaming aux promesses parfois exagérées, le BenQ EX271UZ sort du lot. OLED 4K, 240 Hz et HDR maîtrisé : sur le papier, il coche toutes les cases. Mais qu’en est-il vraiment une fois en jeu ?
Sur un marché du moniteur gaming en perpétuelle évolution, où les références se multiplient (sans parler des promesses marketing), certains modèles parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas du EX271UZ signé BenQ. Un écran qui ne se contente pas d’aligner les superlatifs sur sa fiche technique, mais qui entend proposer une véritable expérience pensée pour les joueurs exigeants, amateurs de grandes épopées, de RPG tentaculaires et de blockbusters AAA… mais pas seulement.
OLED un jour, OLED toujours !
Depuis quelques années déjà, impossible d’ignorer la montée en puissance de l’OLED dans l’univers du gaming PC. Avec son nouveau EX271UZ, BenQ fait le choix d’une dalle QD OLED (4eme generation) de 27 pouces en définition 4K (3840 x 2160 pixels). Une combinaison qui, il y a encore quelques années, relevait presque du fantasme pour les joueurs PC.
On le rappelle, l’OLED apporte ce que les technologies LCD peinent encore à égaler : des noirs absolus, un contraste quasi infini et une précision lumineuse pixel par pixel. Dans un jeu comme Elden Ring, lorsque vous traversez les terres brumeuses de l’Entre-terre, chaque source lumineuse (torche, sortilège, éclat spectral…) tranche littéralement avec l’obscurité ambiante. Les grottes ne sont plus simplement sombres : elles sont abyssales. Et ne parlons pas des survival horror ou encore des jeux se déroulant dans l’espace.
Il faut l’avoir vécu, ce rendu OLED change profondément la perception des univers immersifs. Les ombres sont plus crédibles, les textures gagnent en relief, et la direction artistique des jeux prend une nouvelle dimension. C’est typiquement le genre de différence qui saute aux yeux dès les premières minutes, avant même de parler de fréquence de rafraîchissement ou de temps de réponse.
Profils colorimétriques…. et burn-in
Avec ce nouvel écran BenQ EX271UZ, les profils de couleurs ciblent désormais un style artistique précis. Trois modes sont proposés, à savoir Fantasy, Sci-Fi et Réaliste, chacun avec des teintes spécialement calibrées pour le genre de jeu associé.
Un quatrième mode, SmartGameArt, se charge de détecter automatiquement le jeu (via l'intelligence artificielle) et recommande le profil le plus adapté via Color Shuttle, la plateforme multiplateforme de BenQ dédiée à la fidélité des couleurs, qui permet de parcourir et télécharger des profils de jeux depuis la bibliothèque cloud.
La marque promet que chaque profil est minutieusement étudié pour respecter l’intention artistique du jeu, en analysant direction artistique, palette et ambiance. Les paramètres peuvent ensuite être synchronisés sur plusieurs écrans MOBIUZ, offrant un contrôle centralisé via Color Shuttle.
Enfin, pour la question (toujours délicate) du burn-in, BenQ fait appel à plusieurs technologies, à commencer par Pixel Refresh, qui rafraîchit les pixels toutes les 8 heures en six minutes.
A cela s'ajoute Idle Dimmer, qui réduit la luminosité après une longue période d’inactivité , mais aussi Logo Dimming, qui va venir atténuer automatiquement les éléments statiques. Enfin, Pixel Shift se charge de décaler (de manière imperceptible évidemment) l’image à intervalles très courts, toujours dans l'objectif de préserver les pixels. Rassurant donc.
4K + 240 Hz + HDR : le combo gagnant
Si l’image OLED promet d’être somptueuse, l’EX271UZ ne s’arrête pas là. BenQ l’a doté d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz en 4K. Oui, 240 Hz en Ultra HD. Une caractéristique encore rare sur le segment OLED.
Pour les joueurs multigaming (soit ceux alternant entre sessions compétitives et aventures solo) c’est un atout majeur. Sur un FPS nerveux ou un jeu d’action exigeant, la fluidité est redoutable. Les mouvements de caméra sont d’une précision chirurgicale, les panoramiques restent nets, et l’impression de latence s’efface presque totalement.
Le temps de réponse quasi instantané de l’OLED (de l’ordre de la milliseconde) renforce encore cette sensation. Pas de ghosting perceptible, pas de traînées gênantes dans les scènes rapides. On est clairement ici dans le haut du panier technologique, sans compromis.
Pour une cible 25-45 ans, souvent équipée d’une configuration musclée avec carte graphique haut de gamme, l’écran devient enfin à la hauteur du reste du setup. Et c’est sans doute là que BenQ frappe juste, à savoir proposer un moniteur capable d’exploiter réellement les performances d’une machine ultramoderne.
Un écran OLED 4K ne serait rien sans une gestion sérieuse du HDR. Sur ce point, BenQ soigne sa copie. L’EX271UZ mise sur une luminosité maîtrisée et une couverture colorimétrique étendue, offrant des teintes riches et nuancées.
On le sait depuis quelques années désormais, le HDR, quand il est bien implémenté (ce qui n’est pas toujours le cas malheureusement sur certains titres…), ne se contente pas d’éclaircir l’image : il la densifie.
Là encore, l’OLED joue un rôle clé. Chaque pixel s’allume ou s’éteint individuellement, permettant un contrôle extrêmement précis des zones lumineuses. Les effets de halo sont quasi inexistants. Résultat : une image plus propre, plus contrastée, plus immersive.
On retrouve ici une signature visuelle qui évoque davantage les téléviseurs haut de gamme que les écrans PC traditionnels.
Un design sobre, mais assumé
Contrairement à d’autres acteurs du marché, BenQ n’a jamais été adepte des extravagances RGB à outrance, et l’EX271UZ s’inscrit dans cette continuité. Le design reste très sobre, avec des lignes modernes et une finition premium. L’ensemble respire la solidité et la maîtrise.
Le pied, stable et réglable, permet d’ajuster hauteur, inclinaison et rotation. Un point loin d’être anecdotique pour ceux qui enchaînent les sessions longues, que ce soit pour explorer un monde ouvert pendant des heures ou enchaîner les quêtes annexes jusqu’au bout de la nuit.
L’écran propose également une connectique complète, pensée pour les joueurs PC mais aussi pour les consoles nouvelle génération. HDMI 2.1 eARC, Display Port 1.4, USB-C 90W…. De quoi accueillir une configuration polyvalente sans bricolage.
Si la cible est clairement gaming, l’EX271UZ ne se limite pas à cet usage. Grâce à sa définition 4K et à sa précision colorimétrique, il peut parfaitement convenir à des usages davantage créatifs ou multimédias.
Montage vidéo, retouche photo, streaming : la finesse d’affichage et la richesse des couleurs constituent dans ces cas là aussi un vrai plus. Pour une génération de joueurs souvent polyvalente (vous travaillez peut-être la journée sur la même machine qui servira à jouer le soir), c’est un argument non négligeable.
BenQ capitalise ici sur son savoir-faire historique en matière d’affichage, en proposant un produit qui ne se contente pas d’être catalogué « gaming », mais qui reste cohérent dans un environnement hybride.
L’expérience avant la fiche technique ?
Avec son nouveau moniteur BenQ EX271UZ, la marque mise sur une “expérience globale”. Pour la marque, il s’agit de lancer un nouveau produit ambitieux, sans rechercher seulement la performance brute.
Lorsque l’on s’offre un écran, en tant que joueur, on veut être transporté, sentir que l’écran disparaît au profit du monde affiché, que les paysages semblent plus vastes, que les donjons soient plus oppressants, que les combats paraissent plus intenses, que les zombies soient plus terrifiants... L’immersion n’est pas un argument marketing abstrait, avec l’OLED, elle devient tangible.
Lorsque l’on passe d’un écran “standard” à un écran OLED, on se surprend souvent à redécouvrir certains titres, à relancer un jeu pour “voir la différence”. Et dans un univers gaming où l’upgrade matériel est souvent motivé par quelques FPS supplémentaires, il est rafraîchissant de constater qu’un écran peut lui aussi venir transformer la perception visuelle.
Un positionnement premium, assumé
Évidemment, une telle fiche technique a un prix, et le BenQ EX271UZ se positionne clairement sur le segment très haut de gamme. Il est proposé notamment chez LDLC, référence bien connue des joueurs PC, à un tarif qui reflète son statut premium, à savoir 999€ (avec une garantie de 5 ans).
Mais c’est aussi une question de cohérence. Pour un joueur investi, équipé d’un PC capable de faire tourner les derniers AAA en 4K, l’écran ne peut pas être un simple périphérique, il fait office d’élément central de l’expérience. Dans cette logique, le budget alloué à l’affichage prend tout son sens. Car entre une dalle classique et un OLED 4K 240 Hz, l’écart ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en ressenti.
Avec l’EX271UZ, BenQ confirme sa volonté de s’imposer durablement sur le segment gaming premium. La marque ne se contente plus de proposer des écrans performants, elle ambitionne désormais de rivaliser avec les références les plus ambitieuses du marché OLED.
Avec sa combinaison 4K + 240 Hz + OLED, associée à une construction sérieuse et une connectique complète, BenQ positionne ce modèle comme un choix stratégique pour les joueurs exigeants.
Pour celles et ceux qui privilégient l’immersion, les univers denses, les RPG à rallonge et les fresques épiques, l’EX271UZ devrait donc représenter plus qu’un simple moniteur, à savoir un écran qui ne se contente pas d’afficher un jeu, mais qui le met en scène. Et dans un paysage technologique plus que saturé, ce n’est déjà pas si mal, non ?