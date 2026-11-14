Avec son AW2726DM, Alienware propose un moniteur gaming QD-OLED de 27 pouces, affichant une définition QHD et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Il mise sur la réactivité de sa dalle, ses noirs profonds et sa large couverture colorimétrique pour séduire les joueurs. Mais sa luminosité HDR limitée et son revêtement particulièrement sensible aux reflets viennent nuancer le tableau.
Avec son AW2726DM, Alienware entend rendre la technologie QD-OLED plus accessible sans renoncer aux performances attendues d’un moniteur gaming. Sa dalle QHD de 27 pouces à 240 Hz cible notamment les joueurs souhaitant profiter d’une excellente réactivité et de contrastes élevés sans passer à la 4K.
- Excellente réactivité à 240 Hz
- Noirs profonds et contraste de l'OLED
- Excellente couverture DCI-P3
- Bonne fluidité en jeu
- Tarif accessible pour du QD-OLED
- Luminosité SDR limitée
- Impact HDR peu convaincant
- Dalle très brillante
- Connectique limitée
Commercialisé à 429 € sur le site du constructeur, il fait face à des références agressives comme le AOC Q27G4ZD, qui propose quant à lui une fréquence d'affichage supérieure, de 280 Hz. Nous l’avons testé pendant deux semaines ; notre verdict est mitigé.
Performances et qualité d’image
Nos mesures sur l’Alienware AW2726DM
Nous avons évalué la latence de l'Alienware AW2726DM en QHD (2 560 × 1 440 pixels), à 60 et 240 Hz. Selon notre protocole, la latence liée à l'affichage seul passe de 15,4 ms à 60 Hz à seulement 2,5 ms à 240 Hz, confirmant l'intérêt de profiter de la fréquence maximale du moniteur.
L’input lag sur l’Alienware AW2726DM
|Input lag
|Valeur en 1440p / 60 Hz
|Valeur en 1440p / 240 Hz
|Moyenne*
|33,4 ms
|8,2 ms
|Minimum
|18,6 ms
|4,8 ms
|Maximum
|49,6 ms
|11,5 ms
|Affichage seul
|15,4 ms
|2,5 ms
*Moyennes établies sur 200 mesures.
Les mesures click-to-photon, qui prennent en compte l'ensemble de la chaîne de latence du système testé, montrent également une nette progression. La moyenne passe de 33,4 ms à 60 Hz à 8,2 ms à 240 Hz, tandis que les valeurs minimales et maximales évoluent respectivement de 18,6 et 49,6 ms à 4,8 et 11,5 ms. Les résultats sont également moins dispersés à 240 Hz, sans que cette meilleure régularité puisse être attribuée au seul moniteur.
Au-delà de cette réduction de la latence, les mesures sont aussi nettement plus resserrées à 240 Hz, ce qui traduit un comportement plus régulier.
|Mesure GtG
|Valeur en 1440p / 60 Hz
|Valeur en 1440p / 240 Hz
|Temps de réponse moyen
|0,1 ms
|0,1 ms
|Temps de réponse max
|0,6 ms
|0,5 ms
|Overshoot moyen
|0,4 %
|0,2 %
|Overshoot max
|3,4 %
|1,5 %
|Transitions < 1 ms
|100 %
|100 %
En ce qui concerne le temps de réponse, nos mesures LDAT mettent en évidence les principaux atouts de la technologie QD-OLED. À 60 Hz comme à 240 Hz, le temps de réponse GtG moyen reste à 0,1 ms, avec un maximum de 0,6 ms en 60 Hz et de 0,5 ms en 240 Hz.
Du côté de l’overshoot, les résultats sont tout aussi convaincants. La moyenne atteint seulement 0,4 % à 60 Hz, avec un maximum de 3,4 %. À 240 Hz, elle descend à 0,2 %, tandis que le dépassement maximal se limite à 1,5 %. Ces valeurs particulièrement faibles traduisent une excellente maîtrise des transitions, sans dépassement significatif susceptible de provoquer du reverse ghosting. La dalle associe donc une très grande rapidité à un comportement particulièrement propre, sans avoir recours aux compromis habituels des écrans LCD en matière d’overdrive.
Toutes les transitions mesurées passent sous la barre des 1 ms, à 60 comme à 240 Hz. Un résultat qui confirme l’excellente réactivité de cette dalle QD-OLED.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
Avec cet Alienware AW2726DM, Dell mise sur une dalle QD-OLED de 27 pouces de diagonale, avec un ratio de 16:9, un format très classique. Cette dalle peut atteindre les 240 Hz, offrant une fluidité confortable, mais également des noirs profonds.
En SDR, avec les réglages par défaut de l'écran, la colorimétrie de l'Alienware AW2726DM manque de précision à la sortie du carton. Nous avons mesuré un Delta E 2000 moyen de 4,24, avec un maximum de 7,01. Ces écarts s'accompagnent d'une saturation parfois excessive, notamment sur les contenus SDR.
En effectuant nos mesures en revanche, nous avons constaté l'absence d'un mode sRGB dédié. L'absence de mode sRGB dédié constitue ici une véritable limite : sans gestion adaptée des couleurs, le gamut étendu de la dalle entraîne une restitution trop saturée des contenus conçus pour l'espace sRGB. Si ce rendu peut flatter l'œil en jeu, il manque de fidélité pour les utilisateurs recherchant des couleurs précises.
L’échelle de gris livre des résultats plus convaincants. Le Delta E moyen descend à 2,3, quand la température de couleur atteint 6 367 K. L’image apparaît donc très légèrement plus chaude que la référence de 6 500 K. Le gamma moyen est mesuré à 2,168, une valeur très proche de la cible à 2,2. Le bilan SDR est donc contrasté. Le AW2726DM profite des qualités intrinsèques de sa dalle QD-OLED, notamment ses noirs profonds et son contraste pratiquement infini, mais sa colorimétrie manque de justesse. Côté luminosité, nous avons mesuré environ 210 cd/m² en SDR.
La suite de nos mesures en HDR
En HDR, l’Alienware AW2726DM affiche des résultats plus convaincants sur le plan colorimétrique, mais sa luminosité relativement limitée vient modérer les bénéfices de sa technologie QD-OLED.
Côté colorimétrie, nous avons mesuré un Delta E 2000 moyen de 2,07, avec un maximum de 3,99. Le résultat est nettement meilleur qu’en SDR. Quelques nuances présentent encore des différences visibles avec leur référence, mais la restitution demeure globalement précise et cohérente dans les contenus HDR.
La luminosité maximale atteint environ 341 cd/m² sur les fenêtres de mesure comprises entre 1 et 10 % de la surface de l’écran. Elle diminue ensuite progressivement à mesure que la surface lumineuse augmente, pour atteindre environ 250 cd/m² sur une fenêtre de 25 %, puis 200 cd/m² à 50 %.
Sur une image entièrement blanche, nous avons relevé 168,8 cd/m². Des valeurs modestes pour une dalle compatible HDR, qui limitent l’intensité des hautes lumières et la capacité de l’écran à restituer les effets lumineux les plus spectaculaires.
Le suivi de la courbe EOTF manque également de régularité. La luminance mesurée se situe légèrement au-dessus de la référence dans les basses lumières, avant de passer sous la cible dans les tons intermédiaires et les hautes lumières.
La couverture colorimétrique constitue en revanche l’un des principaux atouts du AW2726DM. Nous avons relevé 99,46 % de l’espace DCI-P3 et 80,78 % du BT.2020. Le moniteur couvre ainsi presque intégralement l’espace P3, avec une palette particulièrement étendue qui lui permet de restituer des couleurs riches et saturées dans les contenus compatibles. La couverture du BT.2020 est également très satisfaisante et témoigne du potentiel de la technologie QD-OLED en matière de reproduction des couleurs.
Le bilan HDR reste toutefois en demi-teinte. La précision colorimétrique est satisfaisante et la couverture des espaces colorimétriques particulièrement généreuse. Surtout, la dalle QD-OLED conserve un avantage majeur avec ses pixels auto-émissifs, capables de produire des noirs parfaits et de gérer les contrastes à l’échelle de chaque pixel, sans les effets de halo associés aux rétroéclairages MiniLED.
Nos impressions sur le rendu à l’image
L’Alienware AW2726DM mise avant tout sur les qualités de dalle QD-OLED pour séduire les joueurs, avec sa définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), sur une diagonale de 27 pouces. Ce dernier offre une densité de presque 109 pixels par pouce.
La définition QHD est un compromis intéressant pour profiter d’une bonne finesse d’affichage sans imposer les mêmes contraintes matérielles que la 4K. Une carte graphique comme la GeForce RTX 5070 ou la Radeon RX 9070 XT permet d’envisager de jouer en 1440p dans de bonnes conditions, même si atteindre 240 images par seconde dans les titres les plus exigeants demande généralement des concessions sur les réglages graphiques.
La principale différence avec une dalle IPS traditionnelle se trouve dans les scènes sombres. Nous avons pu jouer à Alan Wake II ou Cyberpunk 2077, des jeux avec de nombreux environnements peu lumineux, avec un contraste très élevé, offrant plus de relief aux détails des images.
À l’œil, les couleurs apparaissent particulièrement vives. Les néons de Cyberpunk 2077, notamment, profitent de cette palette étendue. Le rendu peut toutefois paraître trop saturé dans certaines situations, un constat cohérent avec la précision colorimétrique perfectible relevée en SDR.
Avec sa définition QHD sur 27 pouces, l'AW2726DM conserve une finesse d'affichage suffisante pour les usages bureautiques courants. La disposition des sous-pixels QD-OLED peut toutefois provoquer de légères franges colorées autour des caractères, un phénomène susceptible de gêner les utilisateurs travaillant longuement sur des documents ou des interfaces riches en texte.
Bien que Dell présente le revêtement comme semi-brillant, nous avons constaté des reflets particulièrement marqués dans une pièce éclairée, notamment lors de l’affichage de scènes sombres. Le positionnement de l’écran par rapport aux sources lumineuses est capital. Dans un environnement sombre, ces reflets deviennent moins gênants et la profondeur perçue de l’image profite davantage des contrastes de la dalle.
En jeu, le AW2726DM profite également de sa fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et de la réactivité propre à l’OLED. Les déplacements rapides restent nets, les mouvements de caméra conservent une excellente lisibilité et les effets de rémanence sont pratiquement absents. Dans des FPS compétitifs comme Counter-Strike 2 ou Valorant, cette fluidité apporte un réel confort, à condition de disposer d’une configuration capable de maintenir une cadence d’images élevée. L’écran se montre tout aussi convaincant dans les jeux solo, où la rapidité de la dalle s’associe à la richesse des couleurs et à la profondeur des noirs.
Côté HDR, c’est toutefois plus nuancé. Si le contraste exceptionnel de l’OLED permet de mettre en valeur les scènes sombres et les petits éléments lumineux sur fond sombre, sans les halos de certaines dalles MiniLED, les hautes lumières manquent d’intensité. Les grandes surfaces claires ne bénéficient pas du même éclat que sur des moniteurs HDR plus haut de gamme comme le MSI MPG 341 CQR QD OLED X36 précédemment testé.
L'AW2726DM prend également en charge la synchronisation adaptative, avec les technologies VESA AdaptiveSync et AMD FreeSync Premium. L'objectif étant de limiter les déchirures d'image lorsque la fréquence d'affichage varie en fonction des performances du PC.
Comme tout moniteur OLED, l'AW2726DM nécessite quelques précautions face au risque de marquage lié à l'affichage prolongé d'éléments statiques. Dell intègre pour cela un système de rafraîchissement des pixels, qui se déclenche automatiquement lors du passage en veille ou à l'extinction après quatre heures cumulées d'utilisation. L'opération dure environ six à huit minutes et peut également être lancée manuellement depuis l'OSD. Le constructeur accompagne ces protections d'une garantie de trois ans couvrant le marquage OLED, un argument rassurant pour les utilisateurs découvrant cette technologie.
Expérience au quotidien
Audio
Alienware fait l’impasse sur les haut-parleurs intégrés avec le AW2726DM. Ce choix est assez classique dans le domaine des moniteurs gaming, et impose de disposer d’un kit d’enceintes ou d’un casque pour profiter de l'audio.
L'écran offre toutefois une sortie audio Jack 3,5 mm permettant de raccorder un périphérique audio.
Interface et fonctionnalités
L’OSD regroupe les principaux réglages de jeu, plusieurs profils d’image et quelques outils supplémentaires, comme un compteur d’images par seconde ou une fonction d’alignement destinée aux configurations multi-écrans. Le menu permet également d’ajuster le contraste, la luminosité et les paramètres HDR.
Le second volet est bien plus simple, il ne comporte que les réglages de la luminosité et du contraste.
Un autre volet propose de régler le ratio d’affichage, le format d’entrée des couleurs, la finesse et le mode Smart HDR.
L'OSD propose également plusieurs raccourcis personnalisables, qui permettent d'accéder rapidement aux réglages les plus utilisés sans parcourir l'ensemble des menus. Leur intérêt dépend des habitudes de chacun, mais ils peuvent notamment faciliter les changements de source ou de profil d'image.
Consommation électrique
Nous avons relevé une consommation électrique à 150 cd/m² de 84,6 W/m². C’est moins que sur l’écran MSI MPG 341CQR QD-OLED X36. Cet écran se montre sobre, grâce à la technologie QD-OLED, se plaçant ainsi dans les plus économes de sa catégorie. Son impact sur la facture d’électricité à la fin du mois reste donc modéré.
Design et connectique
Alienware adopte un design relativement sobre pour le AW2726DM. Le dos du moniteur ne comporte ni éclairage RGB ni éléments décoratifs marqués ; ce choix évite des fonctionnalités bien souvent inutiles. Seul un petit logo est affiché au dos.
Les bordures latérales sont plutôt minces, mais on note que le pied n’est pas doté de passe-câble. Si ce n’est pas un défaut majeur, un simple trou dans le support aurait toutefois été apprécié.
De même, là où la majorité des écrans se clipsent dans leur support, cet Alienware impose quatre vis de fixation. Encore une fois, ce détail n’est pas fondamentalement dérangeant, mais à un tel prix, un peu plus de praticité aurait été bienvenue. Il peut toutefois être installé sur un support VESA 100 x 100 mm.
Le pied permet de régler la hauteur sur 13 cm, d’incliner la dalle de -5 à +21° et de la faire pivoter à 90° dans les deux sens pour une utilisation en portrait. En plus, il propose une rotation horizontale à 360°. En revanche, ce dernier semble capricieux et a tendance à se bloquer.
Enfin, la connectique est ici réduite à peau de chagrin, avec un DisplayPort 1.4 et deux HDMI 2.1 accompagnés d’une sortie Jack 3,5 mm. Les ports HDMI en TMDS offrent une définition QHD à 120 Hz seulement. Pour profiter pleinement de cet écran sur PC, il faut le brancher en DisplayPort.
Face à l'AOC Q27G4ZD précédemment testé, plus agressif en termes de tarif, l'Alienware AW2726DM présente plusieurs concessions. Son concurrent dispose notamment d'un hub USB à quatre ports absent sur cet Alienware.
Test Alienware AW2726DM : l’avis de Clubic
Le Alienware AW2726DM est une porte d'entrée intéressante dans l'univers des moniteurs gaming QD-OLED. Avec sa dalle QHD de 27 pouces à 240 Hz, il offre une excellente réactivité, des noirs profonds et une couverture colorimétrique particulièrement étendue. Proposé autour de 429 €, il rend les qualités de cette technologie plus accessibles, même si plusieurs concessions s'imposent, face à une concurrence de plus en plus agressive.
En jeu, le AW2726DM convainc par la rapidité de ses transitions, son faible input lag à 240 Hz et la richesse de ses couleurs. Les scènes sombres profitent pleinement du contraste de l'OLED, tandis que les mouvements rapides conservent une excellente lisibilité. En revanche, l'expérience HDR manque d'éclat, avec une luminosité maximale limitée à environ 341 cd/m² dans nos mesures. Le revêtement particulièrement sensible aux reflets, la colorimétrie SDR perfectible en sortie de carton et la connectique réduite constituent également des compromis à prendre en compte.
Le AW2726DM s'adresse donc avant tout aux joueurs PC qui souhaitent découvrir les avantages du QD-OLED sans investir dans un modèle plus onéreux. Il se montre pertinent pour les jeux compétitifs et les titres solo riches en contrastes, à condition de l'utiliser dans un environnement pas trop lumineux. Les utilisateurs recherchant un HDR spectaculaire, une connectique polyvalente ou un écran adapté aux pièces très éclairées auront davantage intérêt à se tourner vers d'autres références.
- Excellente réactivité à 240 Hz
- Noirs profonds et contraste de l'OLED
- Excellente couverture DCI-P3
- Bonne fluidité en jeu
- Tarif accessible pour du QD-OLED
- Luminosité SDR limitée
- Impact HDR peu convaincant
- Dalle très brillante
- Connectique limitée
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure d'Input Lag NVIDIA LDAT v2.
Fiche technique Alienware AW2726DM
Résumé
|Taille d'écran
|26.5 pouces
|Définition
|2560 x 1440 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|QD-OLED
|Technologie d'affichage
|AMD FreeSync Premium, Adaptive-Sync
|HDR
|VESA AdaptiveSync Display 240
|Fréquence de rafraîchissement
|240Hz
|Temps de réponse
|0.03ms
|Type d'écran
|OLED
Affichage
|Taille d'écran
|26.5 pouces
|Définition
|2560 x 1440 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|QD-OLED
|Dalle mate antireflet
|Oui
|Technologie d'affichage
|AMD FreeSync Premium, Adaptive-Sync
|HDR
|VESA AdaptiveSync Display 240
|Luminosité
|200 cd/m² (typique)
|Contraste
|1 500 000 : 1 (typique)
|Fréquence de rafraîchissement
|240Hz
|Temps de réponse
|0.03ms
Écran
|Type d'écran
|OLED
|Écran large
|Oui
|Écran incurvé
|Non
|Compatible 3D
|Non
|Écran tactile
|Non
Ergonomie
|Angle d'inclinaison avant
|-5°
|Angle d'inclinaison arrière
|+21°
|Écran pivotable
|Oui
|Pied réglable en hauteur
|Oui
|Pied amovible
|Oui
|Fixation VESA
|100 x 100 mm
Connectique
|Entrées vidéo
|DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 x2
|Sorties audio
|Prise casque Jack 3.5mm
Caractéristiques physiques
|Largeur
|609.31mm
|Hauteur
|393.32mm
|Hauteur (Max)
|523.32mm
|Profondeur
|233.4mm
|Largeur (sans pied)
|609.31mm
|Hauteur (sans pied)
|354.3mm
|Profondeur (sans pied)
|41.95mm
|Poids
|5.91kg
Alimentation
|Classé énergie
|E
|Consommation
|21W
|Consommation en veille
|0.5W
|Alimentation interne
|Oui