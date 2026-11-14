La luminosité maximale atteint environ 341 cd/m² sur les fenêtres de mesure comprises entre 1 et 10 % de la surface de l’écran. Elle diminue ensuite progressivement à mesure que la surface lumineuse augmente, pour atteindre environ 250 cd/m² sur une fenêtre de 25 %, puis 200 cd/m² à 50 %.

Sur une image entièrement blanche, nous avons relevé 168,8 cd/m². Des valeurs modestes pour une dalle compatible HDR, qui limitent l’intensité des hautes lumières et la capacité de l’écran à restituer les effets lumineux les plus spectaculaires.