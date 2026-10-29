Des années après l'échec des téléviseurs 3D, Sony veut rendre l'affichage en relief plus abordable. Avec son nouvel ELF-MN1, un écran miniature de 6 pouces, le constructeur japonais entend donner vie à des personnages virtuels et des objets numériques, directement chez soi.
Présenté au Japon le 28 octobre, le Sony ELF-MN1 appartient à la famille Spatial Reality Display, jusqu'ici surtout destinée aux professionnels de la création 3D. Cette fois, Sony change d'approche : plutôt que de proposer un grand écran pour la conception ou la visualisation de projets, il mise sur un accessoire compact, conçu pour faire apparaître des avatars et des figurines numériques comme s'ils étaient réellement posés devant l'utilisateur.
Un écran miniature qui suit vos yeux pour créer le relief
L'ELF-MN1 repose sur une dalle LCD de 6 pouces dotée de microlentilles qui dirigent une image différente vers chaque œil. Un système de suivi oculaire adapte l'affichage aux mouvements de la tête, afin de préserver l'illusion de profondeur sans lunettes. Sony a même intégré un capteur infrarouge pour améliorer ce suivi dans les environnements sombres.
Avec sa définition de 1 080 × 2 160 pixels et ses 403 pixels par pouce, une densité record pour la gamme, le petit écran promet un affichage particulièrement fin. Son support transparent en acrylique contribue à donner l'impression que les personnages se trouvent directement sur le bureau.
L'expérience reste toutefois individuelle : une seule personne peut profiter du relief à la fois, à une distance comprise entre 30 et 80 cm. L'écran nécessite par ailleurs un ordinateur ou un smartphone compatible, connecté en USB-C, ainsi qu'une application adaptée. Il ne transforme donc pas n'importe quelle vidéo en contenu 3D.
Des figurines virtuelles pour environ 300 euros
Sony cible notamment les amateurs d'animation japonaise avec HoloModel, un service de Gugenka proposant des figurines numériques de personnages sous licence. L'idée est de retrouver son personnage favori en relief, sans avoir besoin d'une figurine physique.
Le constructeur prévoit aussi un SDK compatible avec Unity pour permettre aux développeurs de créer leurs propres expériences. De quoi ouvrir la porte à d'autres usages, au-delà des avatars et des personnages d'animation.
Mais la véritable évolution concerne le prix. En 2020, le premier Spatial Reality Display de Sony était annoncé à 4 999 dollars. L'ELF-MN1 est proposé au Japon à 53 900 yens TTC, soit environ 306 euros à titre indicatif. Les deux produits n'ont évidemment pas les mêmes ambitions, mais cette différence illustre le changement de positionnement de Sony.
Les précommandes sont ouvertes au Japon, avec une sortie prévue le 11 décembre 2026. Aucune commercialisation française n'a été annoncée.
La 3D sans lunettes ne reviendra peut-être pas dans nos salons sous la forme de téléviseurs géants. Sony semble désormais lui imaginer un avenir plus personnel, sur nos bureaux, aux côtés de nos objets et personnages préférés.