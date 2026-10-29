Sony cible notamment les amateurs d'animation japonaise avec HoloModel, un service de Gugenka proposant des figurines numériques de personnages sous licence. L'idée est de retrouver son personnage favori en relief, sans avoir besoin d'une figurine physique.



Le constructeur prévoit aussi un SDK compatible avec Unity pour permettre aux développeurs de créer leurs propres expériences. De quoi ouvrir la porte à d'autres usages, au-delà des avatars et des personnages d'animation.



Mais la véritable évolution concerne le prix. En 2020, le premier Spatial Reality Display de Sony était annoncé à 4 999 dollars. L'ELF-MN1 est proposé au Japon à 53 900 yens TTC, soit environ 306 euros à titre indicatif. Les deux produits n'ont évidemment pas les mêmes ambitions, mais cette différence illustre le changement de positionnement de Sony.