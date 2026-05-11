Et si l’iPhone finissait par afficher des images en relief, visibles sans lunettes ? L’idée circule déjà dans certaines discussions de la chaîne d’approvisionnement, mais elle reste pour l’heure cantonnée aux fuites et aux travaux de recherche.
L’idée d’un iPhone à affichage holographique a récemment fait surface à travers de nouvelles affirmations publiées sur X par le leaker connu sous le nom de Schrödinger. Selon des captures de messages partagées par ce compte, Samsung travaillerait sur une technologie d’écran susceptible d’être utilisée, à terme, dans un hypothétique « iPhone spatial ». Pour l'heure, aucune information ne permet cependant d’établir l’existence d’un tel produit chez Apple.
Un écran holographique encore au stade de la recherche
Le composant évoqué serait désigné en interne sous les noms de code « MH1 » ou « H1 ». Contrairement aux anciens écrans 3D sans lunettes, souvent limités par une perte de qualité d’image, cette technologie reposerait sur un suivi avancé des yeux et sur un système de redirection de la lumière. L’objectif serait de créer une impression de profondeur directement depuis la dalle, sans accessoire supplémentaire.
D’après les informations relayées par Schrödinger, l’écran intégrerait une couche holographique nano-structurée dans l’empilement AMOLED. Certains effets visuels pourraient ainsi sembler flotter au-dessus de la surface en verre. Un algorithme breveté permettrait aussi de modifier la perspective lorsque l’utilisateur incline l’appareil, au point d’observer certains objets sous différents angles dans une vidéo. Le leaker décrit ce rendu comme une « rotation à 360 degrés ».
Samsung disposerait ici d’un avantage industriel puisqu’il fournit déjà des dalles OLED pour les iPhone. Le groupe sud-coréen mène par ailleurs des travaux sur l’holographie depuis plusieurs années via son Advanced Institute of Technology. En 2020, celui-ci avait publié une étude portant sur un dispositif destiné à élargir fortement l’angle de vision de vidéos holographiques. Le prototype mentionné mesurait environ 1 cm d’épaisseur et affichait de la vidéo holographique en 4K à 30 images par seconde.
Apple déjà intéressée par la 3D sans lunettes
Les messages attribués à Schrödinger indiquent que le projet MH1 resterait en « phase 1 » de recherche et développement. Le compte évoque un horizon autour de 2030 pour l’arrivée plus large de smartphones holographiques. Il affirme également que « Samsung n’est pas seul » à vouloir commercialiser un tel appareil, en citant des rumeurs de chaîne d’approvisionnement autour d’un « iPhone spatial ».
Apple n’en serait pas à sa première exploration dans ce domaine. En 2008, la société avait déposé une demande de brevet liée à un affichage autostéréoscopique sans lunettes, capable de suivre la position du spectateur. En 2014, des rumeurs avaient déjà évoqué un iPhone doté d’un écran 3D sans lunettes, tandis qu’un brevet accordé à Apple décrivait un « dispositif d’affichage holographique interactif » fondé sur des lasers, des micro-lentilles et des capteurs.
Ces pistes n’ont jamais débouché sur un iPhone commercialisé avec écran holographique. Plus récemment, John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle chez Apple et futur CEO, a toutefois déclaré que la fusion du monde numérique et du monde physique était « inévitable », tout en estimant que l’informatique spatiale en était encore à ses débuts.
À ce stade, et vous l'aurez bien compris, l’hypothèse d’un iPhone spatial repose sur des fuites et des discussions encore non confirmées. Le sujet montre surtout que Samsung et Apple continuent d’être associés, chacun à sa manière, aux recherches sur les écrans holographiques pour les appareils mobiles. Reste désormais à voir si ces travaux dépasseront un jour le stade du laboratoire pour trouver leur place dans un produit grand public.