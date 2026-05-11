Le composant évoqué serait désigné en interne sous les noms de code « MH1 » ou « H1 ». Contrairement aux anciens écrans 3D sans lunettes, souvent limités par une perte de qualité d’image, cette technologie reposerait sur un suivi avancé des yeux et sur un système de redirection de la lumière. L’objectif serait de créer une impression de profondeur directement depuis la dalle, sans accessoire supplémentaire.

D’après les informations relayées par Schrödinger, l’écran intégrerait une couche holographique nano-structurée dans l’empilement AMOLED. Certains effets visuels pourraient ainsi sembler flotter au-dessus de la surface en verre. Un algorithme breveté permettrait aussi de modifier la perspective lorsque l’utilisateur incline l’appareil, au point d’observer certains objets sous différents angles dans une vidéo. Le leaker décrit ce rendu comme une « rotation à 360 degrés ».

Samsung disposerait ici d’un avantage industriel puisqu’il fournit déjà des dalles OLED pour les iPhone. Le groupe sud-coréen mène par ailleurs des travaux sur l’holographie depuis plusieurs années via son Advanced Institute of Technology. En 2020, celui-ci avait publié une étude portant sur un dispositif destiné à élargir fortement l’angle de vision de vidéos holographiques. Le prototype mentionné mesurait environ 1 cm d’épaisseur et affichait de la vidéo holographique en 4K à 30 images par seconde.