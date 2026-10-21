Samsung Display explore deux nouvelles méthodes de fabrication OLED capables de se passer des traditionnels masques métalliques. Le géant coréen préparerait une ligne pilote d'OLED imprimé par jet d'encre, tout en développant une technologie alternative de dépôt des pixels. Une offensive qui intervient alors que TCL CSOT et LG Display avancent déjà sur ce terrain.
La course aux nouvelles méthodes de fabrication OLED s'intensifie. Selon deux enquêtes publiées le 19 octobre par les médias coréens ETNews et The Elec, Samsung Display travaille sur des procédés capables de remplacer les masques métalliques fins (FMM), utilisés pour déposer avec précision les matériaux organiques émissifs. L'objectif est de simplifier la production, de limiter le gaspillage de matériaux et, à terme, de réduire les coûts.
Deux pistes différentes pour se passer des masques métalliques
Selon ETNews, Samsung Display discute avec ses fournisseurs en vue de créer une ligne pilote consacrée à l'OLED RGB imprimé par jet d'encre. Cette technique consiste à déposer directement les matériaux émissifs rouges, verts et bleus aux emplacements des sous-pixels, plutôt que de les faire passer à travers un masque métallique.
Elle pourrait faciliter la fabrication sur de grandes plaques de verre tout en réduisant la consommation de matériaux. ETNews évoque une économie théorique supérieure à 30 %, à condition d'obtenir des rendements industriels suffisants. Les écrans de PC portables et les moniteurs figureraient parmi les applications envisagées.
Samsung explore parallèlement une autre voie. D'après The Elec, le fabricant développe un prototype OLED d'environ 7 pouces utilisant une technologie baptisée Micro Patterned OLED (MPO). Celle-ci repose sur de minuscules structures permettant de déposer les matériaux organiques uniquement aux emplacements souhaités, sans devoir ensuite graver les couches émissives. Un premier échantillon technique serait attendu fin 2026 ou début 2027.
Cette piste aurait notamment retrouvé de l'intérêt chez Samsung après l'examen d'une dalle utilisant la technologie ViP du fabricant chinois Visionox. Les deux projets restent toutefois expérimentaux, sans calendrier de production commerciale confirmé.
TCL avance déjà, LG prépare aussi sa riposte
Samsung n'est pas seul à chercher une alternative aux masques métalliques. TCL CSOT a déjà franchi plusieurs étapes avec ses dalles OLED imprimées, présentes dans des produits annoncés chez Lenovo et MSI. Le fabricant chinois investit également dans une ligne de génération 8.6 pour développer cette technologie à plus grande échelle.
De son côté, LG Display travaille sur FLiPP, un procédé reposant sur la photolithographie et destiné, lui aussi, à supprimer les masques métalliques. Son industrialisation reste néanmoins à concrétiser.
Samsung dispose d'un atout : le constructeur maîtrise déjà l'impression à jet d'encre, employée pour déposer les matériaux de conversion des couleurs de ses dalles QD-OLED. Imprimer directement les matériaux organiques émissifs représente cependant un défi différent, notamment en matière de précision et d'uniformité.
L'enjeu est désormais industriel autant que technologique. TCL commence à intégrer ses solutions dans des produits, LG prépare sa propre méthode et Samsung multiplie les expérimentations. Reste à déterminer quel procédé permettra de produire des dalles fiables, en grandes quantités et à moindre coût. Pour les consommateurs, une baisse des prix des écrans OLED est envisageable à terme, mais elle est encore loin d'être garantie.