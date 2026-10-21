Elle pourrait faciliter la fabrication sur de grandes plaques de verre tout en réduisant la consommation de matériaux. ETNews évoque une économie théorique supérieure à 30 %, à condition d'obtenir des rendements industriels suffisants. Les écrans de PC portables et les moniteurs figureraient parmi les applications envisagées.



Samsung explore parallèlement une autre voie. D'après The Elec, le fabricant développe un prototype OLED d'environ 7 pouces utilisant une technologie baptisée Micro Patterned OLED (MPO). Celle-ci repose sur de minuscules structures permettant de déposer les matériaux organiques uniquement aux emplacements souhaités, sans devoir ensuite graver les couches émissives. Un premier échantillon technique serait attendu fin 2026 ou début 2027.



Cette piste aurait notamment retrouvé de l'intérêt chez Samsung après l'examen d'une dalle utilisant la technologie ViP du fabricant chinois Visionox. Les deux projets restent toutefois expérimentaux, sans calendrier de production commerciale confirmé.