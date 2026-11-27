Le Sénat a maintenu à 10 % la TVA de votre abonnement Canal+ dans le budget 2027. Jeudi 26 novembre, les sénateurs ont supprimé, contre l'avis du gouvernement, l'article qui alignait la télévision payante sur les 20 % de Netflix, Disney+ ou Prime Video.
Il n'y a pas de petites économies. Le gouvernement de Sébastien Lecornu voulait mettre fin au taux réduit des offres de télévision en direct, et Canal+ était le premier touché. Les députés avaient supprimé cette hausse le 2 novembre, par 45 voix contre 15. Mais deux jours plus tard, ils ont rejeté toute la partie recettes du budget, et le Sénat a reçu le texte initial du Gouvernement, avec la hausse de TVA. Les deux chambres du Parlement ont donc refusé la mesure, mais le Gouvernement la défend toujours.
Les sénateurs refusent de taxer Canal+ à 20 %
Christine Lavarde, sénatrice LR et rapporteure générale du budget, avait fait adopter la suppression de l'article 16 en commission des finances le 12 novembre, selon CB News. En séance publique, les sénateurs l'ont suivie. Pour eux, la hausse « affecterait principalement le groupe Canal+, qui estime son incidence sur son chiffre d'affaires à environ 200 millions d'euros par an », un montant confirmé par les chiffres de l'administration, rapporte BFM Business.
Les sénateurs rappellent aussi que l'administration et les chaînes concernées ont mis plusieurs années à s'entendre sur la TVA des bouquets qui mélangent chaînes en direct et vidéo à la demande. L'administration fiscale a fixé ces règles en septembre 2025, et Canal+ a réglé trois mois plus tard son litige avec le fisc en acceptant de verser 363 millions d'euros. Le fisc avait d'abord proposé un redressement de 655 millions d'euros.
Ils défendent enfin le cinéma et le sport. Canal+ finance ces deux secteurs et avait menacé de réduire ses contributions si la TVA doublait. La fin du taux réduit aurait des « conséquences majeures sur le financement du sport et du cinéma », préviennent-ils. En juillet, le groupe avait signé avec les organisations du cinéma un accord de 980 millions d'euros sur cinq ans, à partir de 2028.
Selon l'amendement des députés, la hausse de TVA rapporterait 304 millions d'euros à l'État dès 2027. Devant eux, David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait défendu « un article à 400 millions d'euros ».
Le prix de votre abonnement Canal+ dépend du vote final du budget
Souvenez-vous, début octobre, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, avait réagi au projet du gouvernement sur RTL. Il avait parlé d'une décision « politique » et « anti-économique », puis annoncé une hausse de l'ordre de 10 % des abonnements si la TVA passait à 20 %. Selon lui, elle interviendrait « pas avant 2028-2029 », car Canal+ doit attendre la fin de vos périodes d'engagement.
Le vote des sénateurs ne règle pas la question. Ils doivent voter sur toute la partie recettes ce week-end, puis sur l'ensemble du budget le 9 décembre, selon Echos du Net. Députés et sénateurs chercheront ensuite une version commune. Matignon renvoie à décembre un compromis entre sa copie et celle du Sénat, selon l'AFP. Jusqu'à l'adoption définitive du budget, vous payez 10 % de TVA sur votre abonnement.
Si le gouvernement obtient gain de cause, la hausse réelle serait un peu inférieure à 10 %. À prix hors taxes inchangé, le prix TTC augmenterait de 9,09 %. Vous paieriez ainsi l'abonnement Canal+ 27,26 euros par mois au lieu de 24,99 euros, d'après le calcul du comparateur Selectra. Sur une box, seule la part télévision du forfait est taxée à 10 %, et la hausse serait donc plus faible sur votre facture.
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