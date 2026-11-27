Christine Lavarde, sénatrice LR et rapporteure générale du budget, avait fait adopter la suppression de l'article 16 en commission des finances le 12 novembre, selon CB News. En séance publique, les sénateurs l'ont suivie. Pour eux, la hausse « affecterait principalement le groupe Canal+, qui estime son incidence sur son chiffre d'affaires à environ 200 millions d'euros par an », un montant confirmé par les chiffres de l'administration, rapporte BFM Business.

Les sénateurs rappellent aussi que l'administration et les chaînes concernées ont mis plusieurs années à s'entendre sur la TVA des bouquets qui mélangent chaînes en direct et vidéo à la demande. L'administration fiscale a fixé ces règles en septembre 2025, et Canal+ a réglé trois mois plus tard son litige avec le fisc en acceptant de verser 363 millions d'euros. Le fisc avait d'abord proposé un redressement de 655 millions d'euros.

Ils défendent enfin le cinéma et le sport. Canal+ finance ces deux secteurs et avait menacé de réduire ses contributions si la TVA doublait. La fin du taux réduit aurait des « conséquences majeures sur le financement du sport et du cinéma », préviennent-ils. En juillet, le groupe avait signé avec les organisations du cinéma un accord de 980 millions d'euros sur cinq ans, à partir de 2028.

Selon l'amendement des députés, la hausse de TVA rapporterait 304 millions d'euros à l'État dès 2027. Devant eux, David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait défendu « un article à 400 millions d'euros ».