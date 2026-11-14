Disney et Lucasfilm ont détaillé cette semaine le programme des 50 ans de Star Wars en 2027. Projection du film de 1977 en IMAX, Starfighter avec Ryan Gosling et saison 2 d’Ahsoka rythmeront une année riche en annonces.
Les festivités du 50e anniversaire de Star Wars démarreront dès le mois de janvier 2027, et Disney comme Lucasfilm comptent les faire vivre sur tous les écrans, du multiplexe au salon. Au menu, par exemple, le film de 1977 restauré et projeté dans des formats dernier cri, une aventure inédite avec Ryan Gosling en salles et deux rendez-vous attendus sur Disney+. Et comme un anniversaire sans cadeaux n'en est pas vraiment un, LEGO et Hasbro dévoilent déjà leurs collections, Aston Martin s'invite à la fête, et Los Angeles s'apprête à accueillir une convention déjà complète. Bref, c'est la fête, et on vous résume le copieux programme.
Pour ses 50 ans, Star Wars mise avant tout sur le cinéma et le streaming
Le rendez-vous le plus symbolique de ce cinquantième anniversaire tombe le 17 février en France, deux jours avant le reste du monde. Oui, La Guerre des étoiles, le film fondateur de 1977 signé George Lucas, revient en version restaurée sur des milliers d'écrans. Entre la projection numérique classique, l'IMAX numérique, de la pellicule 70 ou 35 mm, de l'IMAX 70 mm ou des salles 4DX et D-BOX aux sièges qui bougent avec l'action, chacun choisira sa façon de revoir décoller le Faucon Millenium. Lynwen Brennan, coprésidente de Lucasfilm, parle d'« un moment particulièrement émouvant ». Matt Ferguson signe une nouvelle affiche en hommage à celle de 1977. Beaucoup scruteront certainement la date d'ouverture de la billetterie.
À la fin du mois de mai, Star Wars : Starfighter sortira, le 26 mai très exactement en France (le 28 ailleurs). Le film, réalisé par Shawn Levy avec Ryan Gosling en tête d'affiche, s'aventure dans une ère inédite de la galaxie, peuplée de personnages et de lieux jamais vus. Un aventurier cynique, rattrapé par son mystérieux passé, y est précipité dans une aventure à haut risque. L'IMAX 70 mm est confirmé dans une sélection de salles, d'autres formats suivront. On a déjà hâte !
Les millions d'abonnés Disney+ seront en fait les premiers servis. Dès le 20 janvier, Rosario Dawson reprend le rôle-titre dans la saison 2 d'Ahsoka, série récompensée aux Emmy Awards. Après la chute de l'Empire, à l'aube de la Nouvelle République, Ahsoka Tano y questionne ce que signifie vraiment être Jedi, tandis qu'un adversaire redoutable, le Grand Amiral Thrawn, pèse sur la galaxie. Le 4 mai, jour Star Wars que les fans ont adopté (« May the 4th be with you »), la plateforme proposera The Hero Awakens, dont le titre français est encore inconnu. Signé R.J. Cutler, ce documentaire raconte la fabrication du film de 1977 à partir d'images et d'enregistrements sonores captés pendant et autour du tournage.
Concerts, LEGO et Aston Martin, l’anniversaire Star Wars déborde de l’écran
Au début du mois d'avril, certains mettront le cap sur Los Angeles. Du 1er au 4, la Star Wars Celebration, la grande convention des fans, investira le Los Angeles Convention Center avec panels, centaines d'exposants, produits exclusifs et invités de marque. Inutile de chercher une place par contre, c'est déjà complet. Le même week-end, les 2 et 3 avril, le Hollywood Bowl, qui avait accueilli le tout premier concert officiel Star Wars en novembre 1977, renoue avec son histoire grâce à Star Wars in Concert: The Skywalker Saga. Un orchestre de renommée internationale y jouera en direct les partitions du génie John Williams sous les images des neuf films de la saga Skywalke, avec pour maître de cérémonie un certain Anthony Daniels, l'interprète de C-3PO.
En rayon aussi, les 50 bougies se remarquent. LEGO lance par exemple sept sets, des pièces décoratives aux véhicules en passant par des casques et des modèles d'exposition. Chacun contient des minifigurines exclusives tirées des concept arts de Ralph McQuarrie, dont les peintures ont façonné le look de la trilogie originale, et des plaques à collectionner pour revisiter les affiches de la saga. Hasbro puise dans le film de 1977 pour ses gammes premium Black Series, Vintage Collection et Retro. Et plus inattendu, le constructeur britannique ultra-luxe et F1 Aston Martin s'associe officiellement à Disney Consumer Products et Lucasfilm pour des activations et des produits exclusifs. Adidas et Mars sont aussi de la partie, tout comme Steinway et l'artiste Hajime Sorayama, présenté par Complex, pour de nouvelles collaborations.
Les amateurs de musées se donnent rendez-vous le 13 février à Philadelphie. Le Franklin Institute y inaugurera Star Wars: The Experience – A Journey Through the Galaxy, présentée comme la plus vaste exposition itinérante consacrée aux coulisses de la saga, et la seule officielle de l'année anniversaire. Les billets, déjà en vente, sont datés et horodatés. Donc si vous avez prévu de vous rendre à « Philly », mieux vaut s'y prendre tôt. L'année réserve aussi de nouveaux récits en librairie, des jeux, des pépites d'archives, des expériences dans les parcs d'attractions (Disneyland Paris sera sûrement plus accessible que la Pennsylvanie) et sur les croisières Disney, un logo anniversaire et une nouvelle orchestration de la musique de John Williams. La disponibilité de certains produits et souvenirs en France dépendra des droits et des conditions de distribution locales, Disney en dira plus là-dessus prochainement.