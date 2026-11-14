Les amateurs de musées se donnent rendez-vous le 13 février à Philadelphie. Le Franklin Institute y inaugurera Star Wars: The Experience – A Journey Through the Galaxy, présentée comme la plus vaste exposition itinérante consacrée aux coulisses de la saga, et la seule officielle de l'année anniversaire. Les billets, déjà en vente, sont datés et horodatés. Donc si vous avez prévu de vous rendre à « Philly », mieux vaut s'y prendre tôt. L'année réserve aussi de nouveaux récits en librairie, des jeux, des pépites d'archives, des expériences dans les parcs d'attractions (Disneyland Paris sera sûrement plus accessible que la Pennsylvanie) et sur les croisières Disney, un logo anniversaire et une nouvelle orchestration de la musique de John Williams. La disponibilité de certains produits et souvenirs en France dépendra des droits et des conditions de distribution locales, Disney en dira plus là-dessus prochainement.