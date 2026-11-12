Dans quelques semaines, c'est le Black Friday. Et Disney+ prend les devants avec une offre qui va faire parler !
Parmi les plateformes de streaming, Disney+ est une des options les plus sexy, avec une offre qui ne cesse de s'enrichir - jusqu'à potentiellement bientôt s'ouvrir à la Ligue 1. Alors, pour ceux qui regardent les grands noms du secteur et qui peuvent chercher à ouvrir un nouvel abonnement, ce que propose aujourd'hui Disney+ comme promotion devrait attirer l'oeil.
Disney+ met le paquet pour le Black Friday !
À la fin du mois, c'est le Black Friday. Mais Disney+ prend de l'avance, avec cette nouvelle promotion, qui court du mercredi 11 novembre au mardi 24 novembre. Une promotion qui va réduire l'ensemble des offres proposées par Disney+.
Pour rappel, le groupe américain déploie trois types de souscriptions différentes (Standard avec publicité, Standard et Premium). Et la nouvelle offre promotionnelle qui vient d'être lancée par Disney+ permet de réduire le prix de l'abonnement pour les deux premiers mois.
De 2 à 5 € par mois d'économie grâce à cette promo
Pour ce qui est du rabais en lui-même, il faut noter que Disney+ va permettre d'économiser entre 2 et 5 euros par mois, selon le type d'abonnemement qui sera pris. Dans le détail, cela donne :
- Standard avec publicité : passe de 6,99 à 4,99 € par mois (2 € d'économies) ;
- Standard : passe de 10,99 à 7,99 € par mois (3 € d'économies) ;
- Premium : passe de 15,99 à 10,99 € par mois (5 € d'économies).
Évidemment, cette promotion ne s'applique pas aux abonnés actuels. Seuls les nouveaux clients, ainsi que les anciens n'ayant plus d'abonnement actif, peuvent bénéficier de ces prix pour deux mois. La promotion est sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez résilier l'abonnement Disney+ à l'issue des deux mois à prix réduit.
- moodRemboursement sous 30 jours
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- live_tvQualité vidéo : Full HD
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