À la fin du mois, c'est le Black Friday. Mais Disney+ prend de l'avance, avec cette nouvelle promotion, qui court du mercredi 11 novembre au mardi 24 novembre. Une promotion qui va réduire l'ensemble des offres proposées par Disney+.

Pour rappel, le groupe américain déploie trois types de souscriptions différentes (Standard avec publicité, Standard et Premium). Et la nouvelle offre promotionnelle qui vient d'être lancée par Disney+ permet de réduire le prix de l'abonnement pour les deux premiers mois.