Depuis la loi du 3 août 2026 sur l'organisation du sport professionnel, la LFP a le droit de vendre tous les matchs de Ligue 1 à un seul diffuseur. Le gagnant pourra acheter les droits de l'ensemble des rencontres, ou devenir le distributeur exclusif de Ligue 1+. La LFP a fixé un prix de réserve, sous lequel elle ne vendra pas, sans dévoiler son montant.

Directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue, Olivier Bramly n'a commenté aucune candidature auprès de Bloomberg, mais il voit dans Ligue 1+ un atout unique pour la Ligue. « Je considère que Ligue 1+ est aujourd'hui l'assurance vie du football français », soulignait-il auprès de l'AFP à la reprise du championnat. La chaîne comptait 1,1 million d'abonnés à la fin de sa première saison, et son abonnement a nettement augmenté cette saison.

La LFP prévoyait au départ de remettre en vente la période 2029-2034. Elle a avancé l'appel d'offres de deux ans après avoir consulté une dizaine de candidats potentiels, dont des plateformes de streaming. Comme l'explique Pierre Maes, consultant et auteur d'un livre sur le business des droits TV du football, « si Ligue 1+ fonctionnait, il n'y aurait pas cette précipitation ».

Disney et Skydance auront de la concurrence. Canal+ pourrait lui aussi déposer une offre, d'après les sources de Bloomberg. La chaîne cryptée a longtemps été le principal partenaire de la Ligue, avant de perdre les droits au profit de Mediapro et de son offre plus élevée. beIN Sports devrait aussi étudier une candidature, et les deux groupes ont refusé de commenter. La LFP annoncera le 4 décembre, au lendemain de la clôture, si elle a trouvé preneur au-dessus de son prix de réserve.