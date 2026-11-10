Selon Bloomberg, Disney, propriétaire de Disney+, et Skydance, maison mère de HBO Max et d'Eurosport, réfléchissent à une candidature pour diffuser la Ligue 1 de 2027 à 2032. Ce serait une première pour les deux groupes américains.
En 2018, la Ligue de football professionnel (LFP) avait vendu les droits de la Ligue 1 pour 1,153 milliard d'euros par saison, avant la défaillance du groupe espagnol Mediapro. Après le départ de DAZN, la LFP a lancé en 2025 Ligue 1+, sa plateforme de streaming, et ses recettes de diffusion avoisinent aujourd'hui 180 millions d'euros, d'après Bloomberg. Pour sortir de cette crise, la LFP a ouvert la semaine dernière un appel à candidatures pour ses droits nationaux, et les candidats ont jusqu'au 3 décembre pour déposer leur offre. Mais pour l'emporter, Disney ou Skydance devront proposer à la Ligue davantage que les recettes actuelles de Ligue 1+.
Disney et Skydance cherchent à étoffer leur catalogue de football en France
Disney a récemment enrichi l'offre sportive de Disney+ en France. Vous pouvez suivre sur Disney+ l'intégralité des 380 matchs de la Liga espagnole, sans surcoût, et DAZN diffuse lui aussi chaque rencontre. Le groupe américain détient en outre les droits de la Ligue des champions féminine jusqu'à la saison 2029-2030, et il a acquis les droits mondiaux de la Formule E, le championnat de monoplaces électriques. Et à l'heure où on vous écrit ces lignes, bien que sollicité par Bloomberg, Disney n'a pas souhaité réagir.
Skydance a nettement élargi son catalogue sportif avec le rachat de Warner Bros. Discovery pour 110 milliards de dollars, en octobre. Dans l'opération, le groupe a récupéré Eurosport et HBO Max. En France, son offre sportive comprend notamment le cyclisme et les Jeux olympiques, mais peu de football. Au Royaume-Uni, à l'inverse, Skydance retransmet la Premier League et la Ligue des champions sur ses chaînes TNT Sports. Un porte-parole du groupe a répondu à Bloomberg qu'il était trop tôt pour se prononcer, mais que Skydance examinerait systématiquement toutes les opportunités.
La LFP exige davantage que les recettes de Ligue 1+
Depuis la loi du 3 août 2026 sur l'organisation du sport professionnel, la LFP a le droit de vendre tous les matchs de Ligue 1 à un seul diffuseur. Le gagnant pourra acheter les droits de l'ensemble des rencontres, ou devenir le distributeur exclusif de Ligue 1+. La LFP a fixé un prix de réserve, sous lequel elle ne vendra pas, sans dévoiler son montant.
Directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue, Olivier Bramly n'a commenté aucune candidature auprès de Bloomberg, mais il voit dans Ligue 1+ un atout unique pour la Ligue. « Je considère que Ligue 1+ est aujourd'hui l'assurance vie du football français », soulignait-il auprès de l'AFP à la reprise du championnat. La chaîne comptait 1,1 million d'abonnés à la fin de sa première saison, et son abonnement a nettement augmenté cette saison.
La LFP prévoyait au départ de remettre en vente la période 2029-2034. Elle a avancé l'appel d'offres de deux ans après avoir consulté une dizaine de candidats potentiels, dont des plateformes de streaming. Comme l'explique Pierre Maes, consultant et auteur d'un livre sur le business des droits TV du football, « si Ligue 1+ fonctionnait, il n'y aurait pas cette précipitation ».
Disney et Skydance auront de la concurrence. Canal+ pourrait lui aussi déposer une offre, d'après les sources de Bloomberg. La chaîne cryptée a longtemps été le principal partenaire de la Ligue, avant de perdre les droits au profit de Mediapro et de son offre plus élevée. beIN Sports devrait aussi étudier une candidature, et les deux groupes ont refusé de commenter. La LFP annoncera le 4 décembre, au lendemain de la clôture, si elle a trouvé preneur au-dessus de son prix de réserve.