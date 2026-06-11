Les abonnés à la plateforme de diffusion du championnat français de football de Ligue 1 ne vont pas nécessairement apprécier cette annonce. Car l'abonnement va substantiellement augmenter pour la prochaine saison !
Après plusieurs déboires avec des diffuseurs (les affaires Mediapro et DAZN ont durablement marqué en France), la Ligue professionnel de football avait décidé de prendre en charge elle-même la diffusion du foot français. Et pour attirer le chaland, elle avait pratiqué des prix particulièrement alléchants pour la première saison de Ligue 1+. Mais maintenant qu'elle est un peu plus installée, la plateforme va coûter plus cher !
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Une hausse de 5 € du prix de l'abonnement
À peine la saison 2025/2026 finie, vous êtes pressés de voir démarrer la saison 2026/2027 ? Eh bien, sachez que ça ne se fera pas sans une hausse de la facture à régler. En effet, l'abonnement avec un an d'engagement va prendre 5 euros en plus.
Alors qu'il était de 14,99 euros par mois pour la saison précédente, il passe dorénavant à 19,99 euros par mois. Les personnes qui sont déjà abonnées se voient appliquer un traitement préférentiel, leur souscription ne prenant une augmentation que de 2 euros par mois, pour passer à 16,99 euros par mois.
Cette saison, tous les matchs de Ligue 1 seront sur Ligue 1+
Pour justifier une telle hausse, la LFP peut mettre en avant le fait qu'elle a récupéré les droits du match du samedi à 17h, détenus précédemment par beIN Sports. Cette dernière versait 78,5 millions d'euros par an pour ces droits - somme qui est désormais perdue.
Ligue 1+ sera ainsi le détenteur exclusif des droits de l'ensemble des rencontres de Ligue 1, une situation historique. À noter par ailleurs un changement qui devrait faire plaisir à de nombreuses personnes, le multiplexe aura lieu le samedi soir, au lieu du dimanche après-midi.
Malgré cette hausse de prix, la LFP espère pouvoir augmenter son nombre d'abonnés. Le directeur éditorial et marketing de la LFP, Jérôme Cazadieu, l'a fixé à 200 000 nouveaux abonnés, pour atteindre les 1,3 million de clients.