À peine la saison 2025/2026 finie, vous êtes pressés de voir démarrer la saison 2026/2027 ? Eh bien, sachez que ça ne se fera pas sans une hausse de la facture à régler. En effet, l'abonnement avec un an d'engagement va prendre 5 euros en plus.

Alors qu'il était de 14,99 euros par mois pour la saison précédente, il passe dorénavant à 19,99 euros par mois. Les personnes qui sont déjà abonnées se voient appliquer un traitement préférentiel, leur souscription ne prenant une augmentation que de 2 euros par mois, pour passer à 16,99 euros par mois.