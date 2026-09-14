Alors est-ce que deux mois de Ligue 1+ à ce prix sont intéressants sur le papier ? En les proposant à 9,99 euros par mois, la plateforme tombe bien en deçà de son tarif de lancement de 14,99 euros la saison passée (avant de grimper à 19,99 euros pour les nouveaux venus). Un moyen malin de faire retomber la pilule de la hausse tarifaire, au moins le temps de deux mensualités, pour ceux qui ont fait le choix de se désengager en cours de saison dernière ou pendant l'été, été qui est resté facturé malgré l'absence de compétition. Notons aussi que les abonnés historiques, eux, conservent un tarif fidélité à 16,99 euros/mois sans avoir besoin de promotion.