À une semaine du choc entre l'OM et le PSG, le diffuseur Ligue 1+ casse ses prix avec une offre à moins de 10 euros par mois, pour séduire de nouveaux abonnés. Une offre limitée dans le temps, qui doit être décortiquée.
Dans quelques jours, dimanche 20 septembre, un Olympique de Marseille dépecé de ses meilleurs joueurs cet été accueille en son antre, le CEPAC Vélodrome, un Paris Saint-Germain qui fait figure d'épouvantail. Mais quoi qu'on en dise, l'affiche reste LE classique de notre championnat de France de football. Alors, dès ce mardi 15 septembre, les nouveaux abonnés à la plateforme Ligue 1+, qui diffusera la rencontre, ne paieront que 9,99 euros par mois leur abonnement pendant deux mois, avant de basculer sur un tarif classique, deux fois plus élevé. Reste à savoir si, face à l'historique tarifaire mouvementé de la plateforme, cette promotion tient vraiment ses promesses.
Ligue 1+ à moins de 10 euros avant OM-PSG, voici l'offre
L'opération lancée par Ligue 1+ démarre mardi, et tout nouvel abonné profite de deux mois à 9,99 euros, avant de payer 19,99 euros mensuels pendant les dix mois restants, dans le cadre d'un abonnement engagé sur un an. Deux écrans peuvent être utilisés en même temps au sein du foyer, ce qui permet de suivre le match en famille sans forcément se marcher dessus. Le seul bémol pour les retardataires, c'est que la promotion, disponible sur plus.ligue1.com, n'est valable en France que jusqu'au 29 septembre.
Du coup, ça tombe forcément bien, puisqu'il y a quelques rencontres plutôt sympathiques sur la 5ᵉ journée de Ligue 1 McDonald's (celle de ce week-end), avec un Monaco-Lens vendredi, Lyon-Rennes samedi, et donc le classique OM-PSG dimanche en clôture à 20h45. On rappelle que Ligue 1+ diffuse cette année toutes les rencontres (donc neuf) de chaque journée, depuis sa plateforme. La Ligue 3 a aussi rejoint le dispositif depuis cette année.
Au-delà du terrain, Ligue 1+, qui n'a plus vraiment de concurrent direct cette année, mise aussi sur son offre éditoriale pour justifier l'abonnement à l'année. Des documentaires, des magazines et des émissions exclusives qui viennent compléter la diffusion des matchs.
Une bonne affaire, vraiment ?
Alors est-ce que deux mois de Ligue 1+ à ce prix sont intéressants sur le papier ? En les proposant à 9,99 euros par mois, la plateforme tombe bien en deçà de son tarif de lancement de 14,99 euros la saison passée (avant de grimper à 19,99 euros pour les nouveaux venus). Un moyen malin de faire retomber la pilule de la hausse tarifaire, au moins le temps de deux mensualités, pour ceux qui ont fait le choix de se désengager en cours de saison dernière ou pendant l'été, été qui est resté facturé malgré l'absence de compétition. Notons aussi que les abonnés historiques, eux, conservent un tarif fidélité à 16,99 euros/mois sans avoir besoin de promotion.
Le revers de la médaille, c'est l'engagement de douze mois, non négociable, pour profiter du tarif promotionnel. Il est impossible de résilier après le classique une fois la curiosité satisfaite. Ceux qui cherchent de la flexibilité devront se tourner vers d'autres formules, plus chères au mois mais sans contrainte de durée.
Puisqu'aucun autre diffuseur ne propose la Ligue 1 cette saison, la vraie question n'est pas de comparer les prix mais de choisir le bon moment pour s'abonner. Et niveau timing, difficile de trouver mieux qu'un OM-PSG pour convaincre les indécis.