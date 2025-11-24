L'opérateur Bouygues Telecom veut marquer le coup sur cette fin d'année. Il propose la plateforme Ligue1+ à un tarif plus qu'attractif à ses abonnés mobile.
Pendant que le PSG, l'OM et le RC Lens règnent sur la Ligue 1, Bouygues Telecom a décidé, ce lundi, de lancer une offre promotionnelle alléchante à ses clients mobile. L'opérateur propose la plateforme Ligue1+, qui permet de suivre la quasi-totalité du championnat en direct tous les week-ends, à un tarif sous la barre des 10 euros pendant plusieurs mois.
Bouygues Telecom et Ligue1+ partent à la conquête des abonnés mobile
Que nous réserve donc Bouygues Telecom ? L'opérateur propose, à compter de ce lundi 24 novembre 2025 et à destination de ses clients mobile, une offre promotionnelle sur les abonnements à la chaîne Ligue1+. Celle-ci est accessible au tarif de 9,99 euros par mois pendant trois mois. C'est simple, à part le pass réservé aux moins de 26 ans, qui est au même prix, personne ne propose aujourd'hui Ligue 1+ à ce tarif.
Nous avons fait le calcul, et si vous vous abonnez dans les prochaines semaines, cela vous permettra notamment de profiter du classique PSG-OM le 8 février prochain, sans débourser énormément. D'autant plus que la proposition de Bouygues Telecom est sans engagement. Notons qu'au-delà des trois mois, Ligue1+ repart à son tarif à 14,99 euros par mois.
La souscription se fait depuis l'espace client Bouygues Telecom, dans les options de la ligne mobile. Vous aurez alors accès Ligue1+ depuis l'application b.TV, sur un seul écran.