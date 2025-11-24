Que nous réserve donc Bouygues Telecom ? L'opérateur propose, à compter de ce lundi 24 novembre 2025 et à destination de ses clients mobile, une offre promotionnelle sur les abonnements à la chaîne Ligue1+. Celle-ci est accessible au tarif de 9,99 euros par mois pendant trois mois. C'est simple, à part le pass réservé aux moins de 26 ans, qui est au même prix, personne ne propose aujourd'hui Ligue 1+ à ce tarif.