Free lance une promotion plutôt agressive sur l'abonnement à Ligue1+, en proposant la plateforme à moins de 10 euros par mois, et ce jusqu'à la fin du mois.
Alors que Ligue1+ compte plus d'1,1 million d'abonnés, il reste encore de nombreuses personnes à convaincre. Free en profite pour proposer le service à ses clients fixe à un prix très avantageux pendant trois mois, soit jusqu'à l'aube de la toute dernière partie du championnat. Mais ceux qui veulent bénéficier de cette offre vont devoir être rapide.
Free propose Ligue 1+ à 9,99 euros avec engagement de douze mois
Les abonnés Freebox sont nombreux à recevoir, ces dernières heures, un courrier électronique qui propose Ligue1+ via une formule à 9,99 euros par mois pendant trois mois, suivie d'un passage obligatoire à 14,99 euros avec un engagement annuel, le tarif normal de la plateforme.
Attention, cette ristourne n'est valable que jusqu'au 31 janvier pour toute première souscription, ce qui fait encore deux bonnes semaines pour en profiter. Ceux qui privilégient l'abonnement mensuel, qui est sans engagement, devront toujours débourser 19,99 euros, prix également habituel pour Ligue1+.
Ligue1+ et Free proposent chacun leur propre alléchante
Chez Free, la chaîne Ligue1+ est disponible sur le cana 37 de la Freebox, avec un accès à huit des neuf matchs en direct de chaque journée de championnat, la neuvième étant retransmise en live sur beIN SPORTS.
Parmi les affiches à ne pas manquer, on retrouve le choc entre le PSG et l'OM, le 8 février prochain. Pour ceux qui rateront le coup d'envoi, le replay est accessible sur le Player TV ou l'application OQEE by Free, à toute heure du jour et de la nuit.
Notons que de son côté, Ligue1+ propose un pass mi-saison à 89 euros TTC, payable en une fois, et accessible jusqu'au 15 février 2026.