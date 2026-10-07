C’est fait : Paramount a finalisé le rachat de Warner Bros. Discovery, pour 110 milliards de dollars. De Harry Potter à CNN, David Ellison dirige désormais un empire rebaptisé Skydance.
Le feuilleton aura duré presque un an. Car initialement, c’est bien Netflix qui convoitait Warner Bros. Discovery, mais Paramount Skydance a rapidement surenchéri et a fini par l'emporter. Mais il fallait encore convaincre les autorités, alors que 12 États américains, menés par la Californie, ont tenté de bloquer l’opération devant la justice. Les deux parties ont finalement conclu un accord à l'amiable, ouvrant la voie à la création d’un nouveau géant des médias.
HBO Max et Paramount+ vont fusionner
Le nouveau groupe, coté depuis ce 6 octobre à la Bourse de New York, réunit deux grands studios, deux plateformes de streaming (Paramount+ et HBO Max), CBS, HBO, ainsi que deux chaînes d’information, CBS News et CNN. Il dispose aussi d’actifs dans le sport avec CBS Sports et TNT Sports.
C’est simple, Skydance revendique « le plus important volume de sorties en salles du secteur « et plus de 200 millions d’abonnés. David Ellison, P-D.G du géant, a salué « un jour historique, non seulement pour Skydance, mais pour toute notre industrie ».
Et il va évidemment falloir s’attendre à du changement. Si Skydance assure que rien ne va changer côté média, les deux plateformes de streaming, elles, sont appelées à être unifiés « en un seul service au fil du temps », précise le communiqué. De même, la direction prévient que l’intégration entraînera forcément « des décisions difficiles » qui toucheront, entre autres, les effectifs.
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Les réticences persistent malgré les engagements de Skydance
Skydance a multiplié les promesses pour obtenir ce feu vert. Le groupe s’engage à sortir » au moins 30 films par an en salles », chacun avec « une fenêtre d’exclusivité minimale de 45 jours ». Il promet aussi plus de 180 séries et un soutien aux producteurs indépendants. Ellison aurait en plus accepté de consacrer 1,5 milliard de dollars supplémentaires au cinéma sur cinq ans.
Le groupe garantit en outre la mise en place d’un « conseil d’indépendance éditoriale » pour CBS News et CNN, bien que ses membres soient choisis par Skydance. Le patron, lui, s’engage à ne pas intervenir dans la couverture des chaînes d’information phares. Car on le rappelle, la proximité d’Ellison avec Donald Trump a nourri de nombreuses critiques, tout comme l’arrivée au capital des fonds souverains saoudien, émirati et qatari.
Dans ce contexte, ces gages n’ont pas dissipé tous les doutes. Des associations de défense de la liberté d’expression jugent ces efforts insuffisants, tandis que des centaines de professionnels à Hollywood redoutent une concentration du pouvoir et des pertes d’emplois.