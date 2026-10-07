Le groupe garantit en outre la mise en place d’un « conseil d’indépendance éditoriale » pour CBS News et CNN, bien que ses membres soient choisis par Skydance. Le patron, lui, s’engage à ne pas intervenir dans la couverture des chaînes d’information phares. Car on le rappelle, la proximité d’Ellison avec Donald Trump a nourri de nombreuses critiques, tout comme l’arrivée au capital des fonds souverains saoudien, émirati et qatari.