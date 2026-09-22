En outre, Paramount promet d’augmenter ses dépenses de production aux États-Unis d’au moins 300 millions de dollars par an pendant cinq ans, et s’interdit de revendre les terrains de ses studios ou de ceux de Warner Bros. Le groupe met également en place un comité chargé de garantir l’indépendance éditoriale de CBS News et de CNN, et négociera séparément les tarifs de ses chaînes câblées et de celles de Warner Bros. Discovery pendant cinq ans. Un accord distinct a par ailleurs été trouvé avec le syndicat des scénaristes américains.