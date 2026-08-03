Dans ce contexte, Paramount entend convaincre certains États de la coalition de se retirer, et a recruté l’avocate Beth Wilkinson, artisane de la victoire de Microsoft face aux autorités dans le rachat d’Activision Blizzard, pour y parvenir. Ellison envisage même, en dernier recours, de délocaliser une partie de ses activités hors de Californie. Cette option ne réglerait rien sur le plan juridique, mais sonnerait comme un désaveu cinglant envers l’État qui l’attaque.