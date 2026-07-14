Ils s’appuient sur le Clayton Act, la loi antitrust américaine qui interdit les fusions susceptibles de réduire significativement la concurrence. Car selon eux, l’opération ramènerait de 5 à 4 le nombre de grands studios se partageant les sorties en salles, ces 4 acteurs contrôlant alors plus de 85 % des films distribués aux États-Unis. Sur le marché des chaînes câblées, la concentration serait encore plus forte : Paramount-Warner Bros. Et Disney contrôleraient à eux seuls 59 % du marché.