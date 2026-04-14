Aux États-Unis, le Département de la Justice a envoyé des assignations dans le cadre de son enquête antitrust. Le responsable par intérim de la division, Omeed Assefi, a déclaré que Paramount n'aurait « absolument pas » droit à une procédure accélérée. Le vote du conseil d'administration de Warner Bros Discovery est prévu le 23 avril. Mais le véritable mur réglementaire pourrait se dresser de l'autre côté de l'Atlantique.

La Commission européenne a déjà engagé des discussions préliminaires avec des tiers sur cette opération. Alice Enders, analyste chez Enders Analysis, résume la difficulté auprès du Hollywood Reporter : il ne s'agit pas d'une simple fusion de studios. L'opération superpose réseaux câblés et plateformes de streaming concurrentes : HBO Max, Discovery+, Paramount+, SkyShowtime. Le tout dans 27 États membres aux marchés télévisuels distincts.

La bataille entre Paramount et Netflix pour le rachat de Warner s'est conclue fin février. Mais l'examen européen pourrait durer bien plus longtemps que prévu. En 2025, la durée moyenne d'une enquête de phase II atteignait quinze mois. Les précédents médias restent toutefois plus rapides : Disney-Fox avait été approuvé en moins de deux mois, Amazon-MGM en cinq semaines.