Ancora insiste également sur le soutien financier de Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et père de David Ellison, P.-D.G. de Paramount. Il représenterait, toujours pour l'investisseur, un gage de solidité grâce à sa proximité avec Donald Trump. Au-delà des considérations financières, le fonds évoque aussi un contexte réglementaire et politique plus favorable à Paramount, notamment dans le cadre d'une enquête antitrust. De son côté, le président américain a exprimé ses réticences quant à un rachat par Netflix.