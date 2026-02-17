Un actionnaire de Warner Bros. Discovery s'oppose au rachat de Netflix et penche clairement pour Paramount. Les coulisses du deal s'enflamment, et le scénario pourrait encore basculer.
Début décembre, Netflix choquait la planète Hollywood avec une offre à hauteur de 72 milliards de dollars pour mettre la main sur les studios Warner ainsi que sur sa plateforme de streaming, HBO Max. Paramount a rapidement riposté avec une autre proposition, de 108 milliards de dollars cette fois.
Si Warner a fait savoir que la balance penchait considérablement en faveur de Netflix, voilà qu'Ancora Holdings, un investisseur activiste, s'en mêle.
Le contexte réglementaire plus favorable à Paramount
« La dernière offre de Paramount a ouvert la voie. Il existe encore une solution claire et immédiatement réalisable pour aboutir à la fin hollywoodienne que méritent tous les actionnaires », a indiqué la société lors d'une présentation réalisée auprès des autres actionnaires du géant du divertissement.
Pour justifier sa position, Ancora souligne que le groupe propose de racheter Warner Bros. Discovery dans son ensemble, là où Netflix prévoit de laisser de côté les chaînes câblées. Cette scission créerait, selon lui, une forte incertitude sur la valorisation finale des actions et sur la répartition de la dette, un point sensible pour les marchés.
Ancora insiste également sur le soutien financier de Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et père de David Ellison, P.-D.G. de Paramount. Il représenterait, toujours pour l'investisseur, un gage de solidité grâce à sa proximité avec Donald Trump. Au-delà des considérations financières, le fonds évoque aussi un contexte réglementaire et politique plus favorable à Paramount, notamment dans le cadre d'une enquête antitrust. De son côté, le président américain a exprimé ses réticences quant à un rachat par Netflix.
Quel impact sur l'opération ?
Cette prise de position fragilise indirectement le projet d'acquisition mené par Netflix. Même si Ancora ne détient qu'une petite participation d'1 % dans Warner Bros., son opposition publique pourrait encourager d'autres actionnaires à réclamer une meilleure offre ou à exiger des garanties supplémentaires.
Si le mouvement de contestation s'élargit, le conseil d'administration de Warner pourrait être contraint de renégocier les termes avec Netflix, voire même de rouvrir la porte à Paramount, afin de maximiser la valeur pour les actionnaires et sécuriser l'approbation finale du deal. La suite au prochain épisode.