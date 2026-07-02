Le rachat du quotidien The Telegraph par Axel Springer a connu un sort comparable, retardé pendant des mois par une procédure d’intervention similaire à celle que Lisa Nandy envisage aujourd’hui. Et le Royaume-Uni n’est pas le seul point de friction. Aux États-Unis même, une coalition d’États emmenée par la Californie prépare un recours pour bloquer ou limiter la fusion, malgré le feu vert du département de la Justice.