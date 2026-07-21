Si pour l’heure, l’acquisition n’est pas condamnée, les signaux ne sont pas bons pour Paramount. En matière de droit antitrust, l’obtention (ou non) d’une injonction préliminaire, qui doit se décider le 3 août dans ce cas, est souvent déterminante : si elle est approuvée, l’accord reste bloqué le temps du procès sur le fond, une procédure qui peut prendre des mois. Une procédure qui fait très souvent capoter les méga fusions avant même qu’un jugement définitif ne soit rendu, les deux parties finissant par renoncer.